12 років на зміну стандартів: повна версія відеогри Left 4 Dead 2 вийшла у Німеччині

Повна версія відеогри Left 4 Dead 2 нарешті вийшла на території Німеччини. Раніше місцеві геймери могли завантажити лише варіацію гри, у якій майже не було крові та насильства.

Джерело: Steam

Відеогра Left 4 Dead 2 вийшла ще у листопаді 2009 року, але лише зараз повна її версія стала доступною для геймерів із Німеччини. Про цю новину повідомила компанія Valve у Steam, тому вже зараз всі власники цієї відеогри можуть завантажити безкоштовне доповнення та зіграти в оригінальний варіант цього шутера.

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Неповна версія гри Left 4 Dead 2 розповсюджувалася на території Німеччини з самого моменту її релізу. Компанія Valve була змушена випустити модифікований варіант гри через особливості місцевого законодавства. У неповній версії відеогри було набагато менше крові та сцен насильства, а також тіла вбитих ворогів не залишалися на землі й зникали одразу.

Лише у 2021 році компанія Valve звернулася до представників німецької влади та попросила їх переглянути це рішення. Місцеві оглядачі перевірили гру ще раз й зазначили, що можна випускати відеогру й без цензури. Компанія Valve написала наступне:

Ми раді повідомити вам, що міжнародна версія Left 4 Dead 2 (без цензури) тепер доступна для покупців з Німеччини.

Варто зазначити, що повна версія гри Left 4 Dead 2 також була заборонена в Австралії. Геймери грали у модифіковану відеогру до 2014 року. Цікаво, що місцеві видання повинні були робити оглядати саме на неповну версію відеогри. Чимала кількість австралійських видань тоді дуже низько оцінила гру Left 4 Dead 2. Також компанія Valve потрапляла у схожу ситуацію із відеогрою Team Fortress 2, у якій замінили криваві залишки на запчастини роботів.

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