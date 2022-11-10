Реалізм – це те, чого багато геймерів так прагнуть від відеоігор. Red Dead Redemption 2 у якій навіть волосся головного героя росте з плином часу якраз є грою, яка задовольняє цю потребу майже на 100%, проте не має межі досконалості, повідомляє 24 канал.

Читайте також Життя після ядерної війни: найкращі ігри в постапокаліптичному світі

Так ютубер під ніком Teenenggr вирішив зробити кінні прогулянки з гри більш імерсивним досвідом та змайстрував унікальний стіл, покликаний у цьому допомогти.

Кілька поршнів, нехитра програма та купа дротів і – вуаля. Ви маєте хитромудрий пристрій, який штурхає та трясе вашим робочим місцем так, ніби ви й справді їдете верхи.

Результат роботи ентузіаста: відео

Зрозуміло, що нормально грати в гру в таких умовах не видається можливим, проте відео вельми потішило фанатську спільноту RDR та й пересічних глядачів.