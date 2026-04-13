Pragmata отримала високі бали перед релізом – але без мінусів не обійшлося

Напередодні релізу науково-фантастичний екшен Pragmata від Capcom отримав перші оцінки від західних критиків. Гра зібрала високі рейтинги, а рецензенти відзначили сильні сторони, хоча й не оминули недоліків.

Науково-фантастичний бойовик Pragmata від Capcom ще до офіційного запуску отримав велику хвилю рецензій. І, судячи з перших відгуків, студії вдалося створити проєкт, який серйозно зацікавив і пресу, і гравців. На агрегаторі Metacritic гра вже зібрала понад 130 оглядів. Середній бал коливається від 85% для версій на PlayStation 5 і Xbox до 90% для Nintendo Switch 2.

Подібна ситуація і на OpenCritic – 87% на основі 89 матеріалів, при цьому 94% критиків рекомендують гру.

Що кажуть критики про нову гру Capcom?

Оглядачі особливо виділяють атмосферу наукової фантастики, яка вдало поєднується з історією взаємин між героями. Також схвальні відгуки отримала механіка, що комбінує класичні бойові елементи з хакерськими здібностями.

Рівні продумані до деталей, а візуальний стиль і кількість контенту для розблокування лише підсилюють позитивне враження.

Втім, без критики не обійшлося. Деякі журналісти зазначають, що сюжет виглядає передбачуваним, а тема штучного інтелекту розкрита поверхнево. Серед слабких місць також згадують невиразних босів, відносно низький рівень складності та певні незручності під час повернення до вже досліджених локацій.

Попри це, загальний висновок рецензентів позитивний: експеримент Capcom із Pragmata виявився вдалим. Гра пропонує лінійний екшен від третьої особи в дусі проєктів епохи Xbox 360, але з сучасною подачею, яка добре працює і в 2026 році.

Про що Pragmata?

Події Pragmata розгортаються у недалекому майбутньому на місячній дослідницькій станції. У центрі сюжету – астронавт Х’ю та андроїд-дівчинка Діана. Разом вони протистоять штучному інтелекту, який вийшов з-під контролю та захопив комплекс. Їхня мета – вижити й повернутися на Землю.

Офіційний реліз Pragmata запланований на 17 квітня. Гра вийде на ПК (у Steam за ціною від 60 доларів), а також на PlayStation 5, Xbox Series X|S і Nintendo Switch 2.