"Працювали за ідею, а залишилися без грошей": що відбувається в Gunzilla Games

Колишні та нинішні співробітники Gunzilla Games поскаржилися у соцмережах на систематичні затримки зарплат і відсутність належної комунікації з керівництвом. За їх словами, борги накопичувалися місяцями, а спроби отримати відповіді від топменеджменту залишаються безрезультатними.

Ситуація довкола Gunzilla Games давно відома і скандальна. Однак нові публічні заяви співробітників вкотре привернули увагу до компанії.

Дивіться також Українські геймери перемогли російську пропаганду в Steam – Valve заблокували скандальну гру

Що відбувається всередині компанії?

Анна Савіна, яка пропрацювала в компанії три роки на посадах від Senior до Head of Talent Acquisition, розповідає у своєму LinkedIn, що за цей час повністю занурилася в роботу – займалася формуванням команд, пошуком спеціалістів і фактично жила проєктом.

Водночас за її словами, останні місяці перетворилися на боротьбу за отримання зароблених грошей. Виплати почали затримуватися без пояснень, а звернення до керівництва, зокрема до CEO та CFO, залишалися без відповіді або конкретики.

Вона наголошує, що проблема виходить за межі фінансового питання. Мовиться про ставлення до працівників і базові принципи професійної етики. Особливо гостро це відчувається в умовах життя за кордоном, коли стабільність доходу критично важлива.

Схожу ситуацію описує й Тетяна Тищенко, яка пропрацювала в компанії Plink (пов'язаний продукт Gunzilla Games) п'ять років. Вона згадує, що починала як креативник і з часом виросла до керівної позиції, вкладаючи в роботу значну частину життя.

За її словами, проблеми почалися наприкінці 2025 року після повернення CEO. В компанії з'явився хаос у стратегічних рішеннях, а затримки зарплат стали регулярними. Спочатку команда намагалася це ігнорувати, сприймаючи ситуацію як тимчасові труднощі, однак із часом все лише погіршилося.

Після звільнення, як стверджує Тищенко, отримати зароблені гроші стало ще складніше. Комунікація фактично зникла: звернення до керівництва ігноруються, а в окремих випадках працівників лише годують обіцянками про швидкі виплати.

Обидві співробітниці наголошують, що проблема має масовий характер. За їхніми словами, багато нинішніх і колишніх працівників опинилися в аналогічній ситуації – без чітких термінів виплат і без розуміння подальших перспектив, і це підтверджують коментарі від їхніх співробітників під публікаціями авторок.

Хто взагалі такі Gunzilla Games?

Gunzilla Games – це студія розробки відеоігор, заснована у 2020 році. Компанія працює у сегменті великих AAA-проєктів і зосереджується на створенні онлайн-ігор із сучасними технологіями та сервісною моделлю. Ви могли чути про них як про творців шутера Off The Grid.

Студія має розподілену структуру: її фахівці працюють у різних країнах, зокрема в Україні, Німеччині та Великій Британії. Український напрям відіграє важливу роль – до команди входить чимало розробників із українського геймдеву, які працюють як віддалено, так і в локальних офісах чи хабах.

Саме Off The Grid є, мабуть, найвідомішим проєктом студії. Це сюжетно орієнтований онлайн-шутр у жанрі королівської битви (battle royale) з кіберпанковою естетикою та елементами цифрової економіки. Креативним директором гри є південноафриканський режисер Нілл Блумкамп, відомий за фільмами у жанрі наукової фантастики.

Водночас у компанії є зв'язки і з російським ринком. Частина менеджменту та співробітників раніше працювала в російських ігрових або IT-компаніях, а окремі фахівці мають російське походження.

Скандал навколо Gunzilla Games

Раніше у публічному просторі вже з'являлися серйозні звинувачення у бік керівництва Gunzilla Games та пов'язаних із нею структур. У центрі уваги опинилися CEO Владислав Корольов і директор зі стратегії та співзасновник Олександр Цоль. Обидва мають бекграунд у кіберспортивній та ігровій індустрії, а також пов'язані з такими проєктами, як Plink, Gamegroove Capital та Blackwood Games. У 2023 році про це писали різні видання, зокрема znaj.ua.

За оприлюдненими даними, українські офіси компанії могли фінансуватися коштами російського походження через структури, пов'язані з бізнесменами Ігорем Івченком та Михайлом Акуловим. Також згадується бізнес-центр, пов'язаний із Ігорем Беркутом, якого розшукують за держзраду.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році керівництво залишило Україну, а місцевий підрозділ фактично припинив роботу. Співробітники вже тоді почали повідомляти про невиплати зарплат.