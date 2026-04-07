Схоже, що Valve почули реакцію користувачів платформи Steam та вирішили частково заблокувати російську відеогру, яка розповсюджує неправдиві факти про бої за Гостомельський аеропорт, інформує 24 Канал.

Цікаво Кримінальний екшен Samson привернув увагу – що показали у фінальному трейлері

Gostomel Heroes не вийде в Steam?

На початку березня геймери в соцмережах забили на сполох щодо гри від російських розробників під назвою Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes.

У ній ЗСУ планували виставити антагоністами, а провал висадки та захоплення українського аеропорту зобразити "подвигом" та "блискучим штурмом".

Через це фанати віртуальних розваг розпочали своєрідний флешмоб, закликавши усіх скаржитися на гру в Steam, адже та порушує правила платформи.

Приєдналися до закликів і військові. Зокрема офіцер бригади "Рубіж" Андрій Отченаш зазначив, що українцям варто створювати свої відеоігри на тематику повномасштабного вторгнення аби показувати події правдиво.

Менш ніж за місяць старання геймерів дали свої плоди і пропагандистська гра про "гостомельських богатирів", як її назвали недолугі розробники, зникла з магазину Steam у нашому регіоні.

Себто проєкт став недоступним в Україні, але доступний в інших країнах.

Скриншот сторінки гри з використанням VPN

Це розчарувало українських геймерів, які закликають продовжувати скаржитися на гру, цього разу використовуючи VPN аби її й узагалі видалили з платформи.

Які ігри заслуговують уваги українців?