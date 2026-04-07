Схоже, що Valve почули реакцію користувачів платформи Steam та вирішили частково заблокувати російську відеогру, яка розповсюджує неправдиві факти про бої за Гостомельський аеропорт, інформує 24 Канал.
Цікаво Кримінальний екшен Samson привернув увагу – що показали у фінальному трейлері
Gostomel Heroes не вийде в Steam?
На початку березня геймери в соцмережах забили на сполох щодо гри від російських розробників під назвою Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes.
У ній ЗСУ планували виставити антагоністами, а провал висадки та захоплення українського аеропорту зобразити "подвигом" та "блискучим штурмом".
Через це фанати віртуальних розваг розпочали своєрідний флешмоб, закликавши усіх скаржитися на гру в Steam, адже та порушує правила платформи.
Приєдналися до закликів і військові. Зокрема офіцер бригади "Рубіж" Андрій Отченаш зазначив, що українцям варто створювати свої відеоігри на тематику повномасштабного вторгнення аби показувати події правдиво.
Менш ніж за місяць старання геймерів дали свої плоди і пропагандистська гра про "гостомельських богатирів", як її назвали недолугі розробники, зникла з магазину Steam у нашому регіоні.
Себто проєкт став недоступним в Україні, але доступний в інших країнах.
Скриншот сторінки гри з використанням VPN
Це розчарувало українських геймерів, які закликають продовжувати скаржитися на гру, цього разу використовуючи VPN аби її й узагалі видалили з платформи.
Які ігри заслуговують уваги українців?
У Steam з'явилося демо мальовничого платформера Eternal Life of Goldman, який розповість про пригоди надзвичайного дідуся на фантастичному острові.
У соцмережах став вірусним трейлер кооперативної забавки An Eggstremely Hard Game. У ній геймери візьмут на себе роль двох гусенят, які опікуються крихким яйцем.
Нещодавно також відбувся анонс Scavland – ізометричної RPG, розробник якої не приховує, що головним натхненням для нього слугували українськії франшизи METRO та STALKER.