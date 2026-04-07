Похоже, что Valve услышали реакцию пользователей платформы Steam и решили частично заблокировать российскую видеоигру, которая распространяет ложные факты о боях за Гостомельский аэропорт, информирует 24 Канал.

Интересно Криминальный экшен Samson привлек внимание – что показали в финальном трейлере

Gostomel Heroes не выйдет в Steam?

В начале марта геймеры в соцсети забили тревогу относительно игры от российских разработчиков под названием Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes.

В ней ВСУ планировали выставить антагонистами, а провал высадки и захват украинского аэропорта изобразить "подвигом" и "блестящим штурмом".

Поэтому фанаты виртуальных развлечений начали своеобразный флешмоб, призвав всех жаловаться на игру в Steam, ведь та нарушает правила платформы.

Присоединились к призывам и военные. В частности офицер бригады "Рубеж" Андрей Отченаш отметил, что украинцам стоит создавать свои видеоигры на тематику полномасштабного вторжения чтобы показывать события правдиво.

Менее чем за месяц старания геймеров дали свои плоды и пропагандистская игра о "гостомельских богатырях", как ее назвали непутевые разработчики, исчезла из магазина Steam в нашем регионе.

То есть проект стал недоступным в Украине, но доступен в других странах.

Скриншот страницы игры с использованием VPN

Это разочаровало украинских геймеров, которые призывают продолжать жаловаться на игру, на этот раз используя VPN чтобы ее вообще удалили с платформы.

Какие игры заслуживают внимания украинцев?