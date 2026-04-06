Студія Liquid Swords, заснована співзасновником Avalanche Studios і творцем серії Just Cause Крістофером Сундбергом, представила фінальний трейлер свого нового проєкту – Samson: A Tyndalston Story, – розповідає 24 Канал.

Що показали в релізному трейлері Samson?

У центрі історії – Самсон Маккрей, який повертається до рідного міста Тиндалстон. Його мета – врятувати сестру та закрити борг, що невпинно зростає. І чим далі, тим складніше це зробити: час грає проти героя, а кожне рішення має наслідки.

Фінальний трейлер Samson: A Tyndalston Story – дивіться відео:

У півторахвилинному ролику представленому в спільноті гри в Steam, розробники показали ключові елементи гри. Глядачам відкривають похмурий і небезпечний Тиндалстон, взаємодію з персонажами, напружені сцени та автомобільні переслідування. Бойова система виглядає більш приземленою – без надмірного екшену, з акцентом на атмосферу і напругу.

Гравці вже активно обговорюють трейлер і порівнюють гру з класикою. Дехто відзначає схожість із першими частинами Driver, зокрема через стиль водіння та загальну атмосферу кримінального міста.

Про що взагалі Samson: A Tyndalston Story?

Samson: A Tyndalston Story позиціонують як нуарний бойовик, де ключову роль відіграють борги, виживання і складні моральні вибори. У грі передбачена система обмежених ресурсів: додаткові завдання витрачають очки дій, а сам борг постійно зростає, включно з відсотками. Це змушує гравця обирати між різними ризиками – і часто без ідеального варіанту.

Реліз заплановано на 8 квітня 2026 року о 16:00 за київським часом. Гра вийде ексклюзивно на ПК і буде доступна у Steam та Epic Games Store за ціною від 25 до 30 доларів. На старті заявлена підтримка шести мов, однак російської серед них не буде.