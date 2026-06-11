Про це пишуть журналісти IGN та інших видань, як-от Video Games Chronicle (VGC), The Outerhaven та інших профільних видань, які особисто ознайомилися з ранньою версією Alien: Isolation 2 під час фестивалю Summer Game Fest 2026.

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Розробники з Creative Assembly показали представникам преси приблизно 30 хвилин вступної частини гри. Крім того, журналісти VGC опублікували майже чотирихвилинний фрагмент геймплею з прологу, що дозволив шанувальникам вперше побачити сиквел у дії.

Перші хвилини Alien: Isolation 2 виявилися досить лінійними, однак це не завадило журналістам провести очевидні паралелі з оригіналом 2014 року. Автор попереднього огляду IGN зазначив, що гра "надзвичайно успішно передає дух оригіналу".

Перші хвилини геймплею Alien: Isolation 2 – дивитися трейлер:

У VGC також звернули увагу, що з погляду базового ігрового процесу продовження поки дуже нагадує першу частину. Для багатьох фанатів це може стати радше перевагою, ніж недоліком. Оригінальна Alien: Isolation свого часу отримала культовий статус завдяки поєднанню виживання, стелсу та постійного психологічного тиску від ксеноморфа, який переслідував гравця.

Особливо позитивно журналісти відгукуються про атмосферу гри. За словами оглядачів VGC, сиквел демонструє помітний графічний прогрес порівняно з першою частиною, але водночас не втрачає головного елемента серії – напруження та страху.

Видання підкреслює, що Alien: Isolation 2 так само ефективно змушує гравців нервувати через кожен звук у темному коридорі та боятися навіть власної тіні.

Страх і безпорадність нікуди не зникли

Одну з найяскравіших оцінок опублікував портал The Outerhaven.

Після стількох років Creative Assembly вдалося не лише відтворити те, що робило Alien: Isolation особливою, але й покращити це. Відчуття страху та безпорадності залишилося на місці,

– зазначили журналісти видання.

Саме атмосфера беззахисності була головною особливістю першої гри. На відміну від багатьох інших проєктів за всесвітом "Чужого", де акцент робили на бойових діях, Alien: Isolation будувалася навколо виживання. Гравці рідко почувалися мисливцями – значно частіше вони ставали здобиччю. Судячи з перших відгуків, Creative Assembly не відмовилася від цієї концепції.

Фанати отримають те, на що чекали?

Наразі журналісти бачили лише невеликий фрагмент гри, тому остаточно оцінити масштаб нововведень поки неможливо. Залишається відкритим питання, як саме студія розвине механіки першої частини та чи запропонує достатньо нових ідей для повноцінного сиквела.

Втім, попередні враження виглядають украй обнадійливо. У VGC прямо заявили, що Alien: Isolation 2 наразі справляє враження "саме того сиквела, про який фанати мріяли останні 10 років".

Це особливо важливо з огляду на історію серії. Після виходу Alien: Isolation у 2014 році прихильники роками просили Sega та Creative Assembly повернутися до франшизи. Попри теплий прийом гравців і поступове формування культового статусу гри, офіційне продовження довго залишалося лише мрією спільноти.

Тепер схоже, що розробники вирішили не експериментувати радикально, а зробити ставку на сильні сторони оригіналу, доповнивши їх сучасною графікою та технологіями.

Коли чекати релізу?

Alien: Isolation 2 розробляють для PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S та Nintendo Switch 2.

Точну дату виходу Sega поки не називає. Розробники лише повідомили, що до релізу залишається ще "багато місяців". Також підтверджено повну російськомовну локалізацію гри.