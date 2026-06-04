Джез Корден зробив припущення про те, коли геймери можуть отримати ремейк Fallout 3, повідомляє 24 Канал.

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Коли вийде Fallout 3 Remake?

Відомий інсайдер та журналіст припускає, що анонс оновленої версії культової RPG від Bethesda може відбутися вже 7 червня.

Саме на цей день призначена презентація Xbox Games Showcase, повідомляє xbox.com.

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Така думка виникла у Кордена в зв'язку із заявою директора Xbox Метта Буті.

Нещодавно той підтвердив, що наступна Xbox Games Showcase буде зосереджена переважно на іграх, що вийдуть у наступні 12 місяців, йдеться на Windows Central.

Це виключає ймовірність новин про The Elder Scrolls 6 чи Fallout 5, але дає шанс на анонс якогось з ремейків, чутки про які давно ширяться індустрією.

Можливо, ми могли б побачити давно очікуваний ремейк Fallout 3?,

– пише Корден.

Анонс міг би означати, що реліз гри відбудеться протягом 12 місяців, що робить найбільш ймовірним вікном її виходу перші 6 місяців 2027 року.

Хоча не варто відкидати варіанту, що Bethesda повторить трюк з "тіньовим" релізом, як це вже було на виході TES IV: Oblivion Remastered, яка стала хітом у Steam.