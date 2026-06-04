Джез Корден сделал предположение о том, когда геймеры могут получить ремейк Fallout 3, сообщает 24 Канал.

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Когда выйдет Fallout 3 Remake?

Известный инсайдер и журналист предполагает, что анонс обновленной версии культовой RPG от Bethesda может состояться уже 7 июня.

Именно на этот день назначена презентация Xbox Games Showcase, сообщает xbox.com.

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Такая мысль возникла у Кордена в связи с заявлением директора Xbox Мэтта Бути.

Недавно тот подтвердил, что следующая Xbox Games Showcase будет сосредоточена преимущественно на играх, которые выйдут в следующие 12 месяцев, говорится на Windows Central.

Это исключает вероятность новостей о The Elder Scrolls 6 или Fallout 5, но дает шанс на анонс какого-то из ремейков, слухи о которых давно распространяются индустрией.

Возможно, мы могли бы увидеть давно ожидаемый ремейк Fallout 3?,

– пишет Корден.

Анонс мог бы означать, что релиз игры состоится в течение 12 месяцев, что делает наиболее вероятным окном ее выхода первые 6 месяцев 2027 года.

Хотя не стоит отбрасывать варианта, что Bethesda повторит трюк с "теневым" релизом, как это уже было на выходе TES IV: Oblivion Remastered, которая стала хитом в Steam.