2 червня відбулася чергова презентація PlayStation State of Play, де геймерам вперше показали анонс нової частини God of War з підзаголовком Laufey, інформує 24 Канал.

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Що за God of War: Laufey?

Чутки про продовження культової саги від Sony Santa Monica ходили вже давно.

Аж ось геймери нарешті змогли вперше побачити God of War: Laufey. Розробники виявилися напрочуд щедрими та опублікували майже 20 хвилин ігрового процесу майбутньої новинки, приправивши відео подробицями сюжету.

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Отож, гравцям належатиме взяти під контроль кохану Кратоса – Фей. Події гри розгорнуться після її смерті та розкажуть про те, як дружина "Привида Спарти" опиниться в потойбічному світі, де боги з різних міфологій борються за владу.

Розгорнутий трейлер гри: дивіться відео

Реакція фанатів серії на новий анонс поки що є неоднозначною та вельми обережною.

Одначе, не добирав слів для коментарів творець оригінальної серії God of War – Девід Джаффе.

Що про анонс думає Девід Джаффе?

Хоча ветеран індустрії не має жодного стосунку до сучасних ігор франшизи, саме його проєкти свого часу дали життя Кратосу, який, звісно, суттєво змінився під керівництвом нового керівника серії Корі Балрога.

Джаффе і до цього не надто лесливо відгукувався про "перезапуск", дещо критикуючи його за те, що з грізного Бога зробили звичайного батька.

Очікувано не сподобався йому й анонс God of War: Laufey, але цього разу Девід впав у справжню лють.

Виглядає, як лайно… Мені це нагадує Forspoken. Виглядає так нудно, без натхнення. Це мертвечина. Ця гра не матиме успіху,

– заявив Джаффе.

Реакція Джаффе на анонс Laufrey: дивіться відео

Джаффе стверджує, що попередні ігри мали успіх, оскільки все ще нагадували того самого Кратоса з зародків God of War, мали грецьку міфологію та жорстоке насильство.

Новий же продукт зовсім не нагадує творцю оригіналу, створений ним самим світ.

Це не God of War, я не знаю, що це за чортівня? Це як якийсь фентезійний роман. Якби вони прибрали God of War з назви, і ви не знали історії God of War, і не було б Кратоса, це була б просто історія про цю богиню, яка помирає,

– резюмував Девід.

Насамкінець він заявив, що пограє в проєкт на стрімі лише заради глядачів, оскільки сам не має жодного інтересу у "вторинній" грі, яка максимально нагадує провальну Forspoken.