Об этом пишут журналисты IGN и других изданий, таких как Video Games Chronicle (VGC), The Outerhaven и других профильных изданий, которые лично ознакомились с ранней версией Alien: Isolation 2 во время фестиваля Summer Game Fest 2026.

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Разработчики из Creative Assembly показали представителям прессы примерно 30 минут вступительной части игры. Кроме того, журналисты VGC опубликовали почти четырехминутный фрагмент геймплея из пролога, что позволило поклонникам впервые увидеть сиквел в действии.

Первые минуты Alien: Isolation 2 оказались довольно линейными, однако это не помешало журналистам провести очевидные параллели с оригиналом 2014 года. Автор предыдущего обзора IGN отметил, что игра "чрезвычайно успешно передает дух оригинала".

Первые минуты геймплея Alien: Isolation 2 – смотреть трейлер:

В VGC также обратили внимание, что с точки зрения базового игрового процесса продолжение пока очень напоминает первую часть. Для многих фанатов это может стать скорее преимуществом, чем недостатком. Оригинальная Alien: Isolation в свое время получила культовый статус благодаря сочетанию выживания, стелса и постоянного психологического давления от ксеноморфа, который преследовал игрока.

Особенно положительно журналисты отзываются об атмосфере игры. По словам обозревателей VGC, сиквел демонстрирует заметный графический прогресс по сравнению с первой частью, но в то же время не теряет главного элемента серии – напряжения и страха.

Издание подчеркивает, что Alien: Isolation 2 так же эффективно заставляет игроков нервничать из-за каждого звука в темном коридоре и бояться даже собственной тени.

Страх и беспомощность никуда не исчезли

Одну из самых ярких оценок опубликовал портал The Outerhaven.

После стольких лет Creative Assembly удалось не только воссоздать то, что делало Alien: Isolation особенной, но и улучшить это. Ощущение страха и беспомощности осталось на месте,

– отметили журналисты издания.

Именно атмосфера беззащитности была главной особенностью первой игры. В отличие от многих других проектов по вселенной "Чужого", где акцент делали на боевых действиях, Alien: Isolation строилась вокруг выживания. Игроки редко чувствовали себя охотниками – значительно чаще они становились добычей. Судя по первым отзывам, Creative Assembly не отказалась от этой концепции.

Фанаты получат то, что ждали?

Пока журналисты видели лишь небольшой фрагмент игры, поэтому окончательно оценить масштаб нововведений пока невозможно. Остается открытым вопрос, как именно студия разовьет механики первой части и предложит ли достаточно новых идей для полноценного сиквела.

Впрочем, предварительные впечатления выглядят крайне обнадеживающе. В VGC прямо заявили, что Alien: Isolation 2 на данный момент производит впечатление "именно того сиквела, о котором фанаты мечтали последние 10 лет".

Это особенно важно учитывая историю серии. После выхода Alien: Isolation в 2014 году поклонники годами просили Sega и Creative Assembly вернуться к франшизе. Несмотря на теплый прием игроков и постепенное формирование культового статуса игры, официальное продолжение долго оставалось лишь мечтой сообщества.

Теперь похоже, что разработчики решили не экспериментировать радикально, а сделать ставку на сильные стороны оригинала, дополнив их современной графикой и технологиями.

Когда ждать релиза?

Alien: Isolation 2 разрабатывают для PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch 2.

Точную дату выхода Sega пока не называет. Разработчики лишь сообщили, что до релиза остается еще "много месяцев". Также подтверждена полная русскоязычная локализация игры.