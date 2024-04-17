Baldur's Gate 4 все-таки вийде: Hasbro коментує плани на продовження

Попри шалений успіх Baldur's Gate 3, розробники з Larian Studios виявилися не зацікавленими в розробці продовження. Однак правовласник бренду Dungeons & Dragons, у всесвіті якого й відбуваються події гри, не збирається здаватися. Компанія розповіла про свої подальші плани.

Чого нам чекати

В інтерв'ю журналістам старший віцепрезидент Hasbro з цифрової стратегії та ліцензування Юджин Еванс обмовився, що компанія вже веде переговори з потенційними партнерами щодо умовної Baldur's Gate 4.

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До нас звертаються багато студій, готових прийняти виклик: який вигляд має майбутнє Baldur's Gate? Сподіваємося, що відповідь на це запитання займе менше, ніж 25 років, що минули між Baldur's Gate 2 і 3,

– каже Еванс.

Він також запевнив, що Hasbro не поспішатиме з вибором партнера, підходу й продукту, який "уособлюватиме майбутнє Baldur's Gate". Компанія ставиться до цих питань "дуже і дуже серйозно".

Що стосується улюблених гравцями персонажів з Baldur's Gate 3, то Еванс сподівається побачити їх у майбутніх релізах, проте жодної конкретики на цьому етапі він надати не зміг, адже очевидно, що жодних сюжетних задумок ні в кого ще немає.

Наступні проєкти в серії Baldur's Gate незмінно порівнюватимуть із роботою Larian Studios, але Hasbro каже, що не боїться складнощів: "Планка була встановлена дуже високо, і наше завдання її досягти і перевершити".

Слідом за успіхом Baldur's Gate 3 у Hasbro вирішили виділити на розробку ігор за Dungeons & Dragons близько одного мільярда доларів. За словами Еванса, ці проєкти вийдуть упродовж п'яти років і будуть представниками найрізноманітніших жанрів.