Претендент на момент року в CS:GO: refrezh взяв неймовірний клатч у матчі з Team Liquid

Нещодавно відбувся матч з CS:GO між професійними командами Heroic та Team Liquid. Щоправда, обговорюють всі не результат цього поєдинку, а неймовірний клатч refrezh.

Кілька місяців тому команда Heroic виграла престижний турнір з назвою ESL Pro League Season 13. Тоді у фінальному матчі вона здолала колектив Gambit, а капітан данської команди cadiaN відзначився просто неймовірним клатчем. Цього разу сталося щось схоже, але головним героєм цієї історії став інший гравець команди Heroic.

Детальніше про клатч cadiaN "cadiaN – you're an animal!". неймовірний хайлайт 1vs4 у фіналі ESL Pro League та реакція мережі

Отже, варто розпочати з того, що у матчі за вихід до півфіналу ESL Pro League Season 14 команда Heroic зійшлася з колективом Team Liquid. Виявити переможця на перших двох мапах вони не змогли, а тому доля цього протистояння вирішувалася на карті Inferno. Гравці Heroic дуже впевнено провели першу половину цього матчу (12:3 за спецвійськ), а тому здавалося, що вони мають здобути доволі просту перемогу.

Але представники команди Team Liquid здаватися так просто не захотіли. Вони не лише дали справжній бій в другій половині, а й навіть змогли вийти вперед – 15:14. Насправді гравці американського колективу мали вигравати цей матч, бо у вирішальному раунді вони залишилися у ситуації п'ять на одного. Напевно, будь-яка професійна команда повинна без особливих проблем розігрувати таку ситуацію, а особливо в такий момент. Щоправда, цей випадок унікальний, бо все одразу ж пішло не за планом гравців Team Liquid.

Спершу refrezh, який грав з Galil, ліквідував FalleN, а також й EliGE, який вибіг з диму. Після цього інші гравці команди Team Liquid вирішили відігрувати дуже пасивно, але данець зміг досить швидко знайти ще двох – Stewie2k та NAF. Потім він помітив й останнього, але стрілятися не став. Він взяв АК-47 й вирішив встановити бомбу без жодних "фейків". Grim не повірив у це, а тому їх фінальна дуель пройшла майже в рівних умовах. Перемогу в цій сутичці здобув refrezh, хоча й залишився лише з 3 HP.

На жаль, після такого удару гравці Team Liquid не змогли повернутися в гру. Уже в овертаймах впевнену перемогу здобула команда Heroic (4:1), а тому представники саме цього колективу й вийшли до наступного раунду.

Неймовірний клатч refrezh у матчі з Team Liquid: відео

Реакція гравців команди Heroic на цей клатч: відео