NAVI розпустили одну зі своїх команд і роблять паузу в її дисципліні

NAVI несподівано повідомили про розформування свого складу з PUBG Mobile. Крім того, організація оголошує про тимчасове припинення участі в цій дисципліні.

Розпуск команди з PUBG Mobile та подальші плани

Таке рішення стало наслідком незадовільних результатів команди, зокрема провалу на кваліфікаціях турніру Esports World Cup 2025. Склад, сформований у січні 2024 року, складався переважно з гравців із Казахстану: PSIX, PUNCHER, AXZCER і Gonzo. Пізніше до команди приєдналися українці LEMON, FLIP та KillerJoe. Але протягом сезону команда не змогла досягти поставлених цілей, що стало ключовим фактором для такого кроку, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

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В організації підкреслили, що йдеться саме про тимчасовий вихід із дисципліни, а не повний відхід. NAVI лишають за собою можливість повернення до PUBG Mobile у майбутньому, якщо ситуація на сцені зміниться або з’являться нові перспективи для розвитку. В такому разі, очевидно, зберуть повністю нову команду.

NAVI підсумовує, що команда посіла 15 місце на PUBG Mobile Global Championship 2024 та PMSL: Central & South Asia Spring 2025, а на PMSL: EMEA Fall 2024 завершила виступ у топ-8. Проте цього недостатньо.

Зазначимо, що останнім часом організація провела чимало інших змін серед своїх команд:

Наприклад молодіжний склад NAVI Junior з Dota 2 був переведений в статус основної команди, а колишня основна повністю розпущена – також через погані результати.

Тим часом команда з Counter-Strike 2, попри чудові результати, виставлена на продаж через обмеження екосистеми CS. Одного гравця – Дріна "Makazze" Шакірі – перевели до основного складу.

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