У GTA Online секретно додали цікавий предмет з GTA 6

Уважні геймери помітили, що в GTA Online з'явився новий цікавий предмет, який потрапив туди прямісінько з ще не випущеної Grand Theft Auto 6.

Гравці Grand Theft Auto Online виявили чудеса уважності та помітили предмет з "майбутнього", прихований у нещодавньому оновленні гри.

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Цікавий натяк від Rockstar

Популярна GTA Online нещодавно отримала оновлення під назвою Bottom Dollar Bounties. Хоча новий контент більшість геймерів визнали "нудним", серед всього іншого в грі все ж закралася цікава деталь.

Користувач Reddit під ніком DogWifDreads опинився серед тих хто першим помітив, що один з нових косметичних предметів, доданих у BDB, виглядає напрочуд знайомим.

Врешті фанати Rockstar пригадали, що саме цей кулон фігурував у трейлері GTA 6, де його видно на шиї головної героїні Люсії під час вечірки на одному з дахів Vice City.

Думки геймерів щодо причини появи предмета в GTA Online розійшлися, але більшість все ж вважає, що це своєрідний доказ того, що Rockstar активно зайнята роботою над GTA 6.