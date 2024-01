"Найкраща метроїдванія десятиріччя", – перші відгуки на Prince of Persia: The Lost Crown

За кілька днів до офіційного релізу Prince of Persia: The Lost Crown у мережі почали з'являтися відгуки від критиків та ігрових видань і вони переважно напрочуд позитивні.

18 січня відбудеться реліз довгоочікуваної гри у культовій франшизі Prince of Persia і, схоже на те, що він буде напрочуд вдалим, повідомляє 24 Канал.

Що за новий принц?

Багаторічна перерва у колись найвідомішій ігровій серії Ubisoft далася шанувальникам Prince of Persia дуже важко.

Однак, очікування завершено, адже менш ніж через тиждень кожен охочий зможе зіграти в гру, яка подарує новий цікавий погляд на улюблений всесвіт.

Prince of Persia: The Lost Crown – не є стандартною грою для франшизи. На відміну від "класичних" проєктів, це не екшн від 3 особи, а 2D платформер з елементами метроїдванії та навіть RPG.

– жанр платформерів у яких гравцю належить досліджувати відкритий світ, зони якого відкриваються поступово мірою здобуття нових навичок та знань. Назва жанру походить від двох відеоігор: Metroid та Castlevania.

Щодо сюжету, то геймерам пропонують взяти під контроль не особу монаршої крові, а простого перського воїна, на ім'я Саргон. Щоправда, все ж не зовсім простого, адже юнак володіє надприродними здібностями.

Саме йому випадає небезпечна місія: врятувати з лап викрадачів спадкоємця престолу – принца Гассана.

Трейлер гри – дивитися відео / Ubisoft

Що кажуть критики?

У цілому критики залишилися приємно вражені новинкою Ubisoft.

Гру хвалять за приємний ігровий процес, гарну бойову систему та переосмислення деяких механік жанру метроідванія.

Prince of Persia: The Lost Crown — це абсолютний тріумф, який визначає майбутнє цієї занепалої франшизи,

– написали критики видання Dexerto.

Якщо ж говорити про мінуси, які згадують найчастіше, то серед них: "нудний для дослідження світ", посередні битви з босами та різкі перепади складності.

Чеснот Lost Crown достатньо, щоб рекомендувати її всім, хто шукає гарний екшн-платформер, але якщо вам потрібна гра, яка приваблює перш за все задоволенням від дослідження, ви можете залишитися розчарованим,

– стверджують критики з Inverse.

Смачна метроїдванія з посередньою історією, моє найбільше розчарування в The Lost Crown полягає в тому, скільки часу потрібно, щоб дістатися до хороших речей,

– йдеться в огляді від PC Gamer.

Оцінки від популярних ігрових видань:

PC Gamer – 72/100

The Gamer – 80/100

GamesRadar+ – 80/100

Push Square – 80/100

ScreenRant – 80/100

IGN – 80/100

Guardian – 80/100

DualShockers – 88/100

GameSpot – 90/100

GamingBolt – 90/100

Game Informer – 95/100

Dexerto – 100/100

Попри усі сказані критиками слова варто пам'ятати, що частенько їх думки розходяться з враженнями пересічних геймерів.

Тож, кожному зацікавленому поціновувачу віртуальних розваг радимо самотужки випробувати Prince of Persia: The Lost Crown вже 18 січня на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series та ПК.