"Лучшая метроидвания десятилетия", – первые отзывы на Prince of Persia: The Lost Crown
За несколько дней до официального релиза Prince of Persia: The Lost Crown в сети начали появляться отзывы от критиков и игровых изданий и они преимущественно очень положительные.
18 января состоится релиз долгожданной игры в культовой франшизе Prince of Persia и, похоже, что он будет весьма удачным, сообщает 24 Канал.
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Что это за новый принц?
Многолетний перерыв в некогда самой известной игровой серии Ubisoft дался поклонникам Prince of Persia очень тяжело.
Однако ожидание завершено, ведь менее чем через неделю каждый желающий сможет сыграть в игру, которая подарит новый интересный взгляд на любимую вселенную.
Prince of Persia: The Lost Crown – не является стандартной игрой для франшизы. В отличие от "классических" проектов, это не экшн от 3 лица, а 2D платформер с элементами метроидвании и даже RPG.Метроидвания – жанр платформеров, в которых игроку предстоит исследовать открытый мир, зоны которого открываются постепенно по мере обретения новых навыков и знаний. Название жанра происходит от двух видеоигр: Metroid и Castlevania.
Что касается сюжета, то геймерам предлагают взять под контроль не личность монаршей крови, а простого персидского воина по имени Саргон. Правда, все же не совсем просто, ведь юноша обладает сверхъестественными способностями.
Именно ему выпадает опасная миссия: спасти из лап похитителей наследника престола – принца Хассана.
Трейлер игры – смотреть видео / Ubisoft
Что говорят критики?
В целом критики остались приятно удивлены новинкой Ubisoft.
Игру хвалят за приятный игровой процесс, хорошую боевую систему и переосмысление некоторых механик жанра метроидвания.
Prince of Persia: The Lost Crown – это абсолютный триумф, определяющий будущее этой падшей франшизы,
– написали критики издания Dexerto.
Если же говорить о наиболее часто упоминаемых минусах, то среди них: "скучный для исследования мир", посредственные битвы с боссами и резкие перепады сложности.
Добродетелей Lost Crown достаточно, чтобы рекомендовать ее всем, кто ищет хороший экшн-платформер, но если вам нужна игра, которая привлекает прежде всего удовольствием от исследования, вы можете остаться разочарованным,
– утверждают критики из Inverse.
Вкусная метроидвания с посредственной историей, мое величайшее разочарование в The Lost Crown заключается в том, сколько времени нужно, чтобы добраться до хороших вещей,
– говорится в обзоре от PC Gamer.
Оценки от популярных игровых изданий:
- PC Gamer – 72/100
- The Gamer – 80/100
- GamesRadar+ – 80/100
- Push Square – 80/100
- ScreenRant – 80/100
- IGN – 80/100
- Guardian – 80/100
- DualShockers – 88/100
- GameSpot – 90/100
- GamingBolt – 90/100
- Game Informer – 95/100
- Dexerto – 100/100
Несмотря на все сказанные критиками слова следует помнить, что их мысли часто расходятся с впечатлениями рядовых геймеров.
Поэтому каждому заинтересованному ценителю виртуальных развлечений советуем самостоятельно испытать Prince of Persia: The Lost Crown уже 18 января на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series и ПК.