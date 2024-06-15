У Steam нарешті вийде одна з найкращих ігор 2024 року

Користувачі цифрового магазину відеоігор від Valve будуть раді дізнатися, що на його віртуальному прилавку нарешті з'явиться гра, яка отримала напрочуд схвальні відгуки критиків та геймерів.

Ubisoft офіційно підтвердили, що Prince of Persia: The Lost Crown нарешті з'явиться в Steam вже зовсім незабаром.

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Особливості гри

У переосмисленні та спін-офі відомої серії, гравець керує молодим бійцем Саргоном, якому належить розплутати складний клубок придворних інтриг та врятувати державу від падіння.

Ігровий процес пропонує чимало цікавих здібностей, елементи платформінгу, напружені битвами з босами та головоломки над якими справді доведеться помізкувати.

Завдяки всім переліченим чеснотам гра отримала досить високі відгуки – 86/100 від критиків та 8.5/10 від геймерів (версія для PS 5 за оцінками metacritic), що зробило її одним з найкращих релізів 2024 року.

Трейлер гри – дивитися відео

Чому реліз в Steam важливий

Єдиним розчаруванням великої кількості ПК геймерів стало те, що гра була доступна для придбання лише через Ubisoft Store та Epic Games Store.

Багато поціновувачів віртуальних розваг просто таки категорично відмовляються використовувати будь-які цифрові платформи окрім Steam, тож цілком імовірно, що випуск Prince of Persia: The Lost Crown на платформі Valve, який відбудеться вже 8 серпня, допоможе грі охопити ще більшу аудиторію.

Тим більше, що у вересні проєкт отримає DLC під назвою "Mask of Darkness", що обіцяє додати в метроїдванію чимало нового контенту.