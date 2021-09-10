Приємний сюрприз: ремастери Uncharted 4: A Thief's End та The Lost Legacy вийдуть на PC та PS5

Компанія Sony потішила всіх шанувальників серії Uncharted цікавим анонсом. Річ у тім, що вже у 2022 році на PC та PS5 вийде набір з назвою Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Наприкінці травня компанія Sony провела традиційну презентацію для своїх інвесторів. Її представники розповіли чимало цікавого про свої проєкти, але найбільше геймерів заінтригувала інформація про відеоігри, які Sony планує портувати на PC.

Тоді в такий список потрапила дуже популярна гра Uncharted 4: A Thief's End, яка вийшла на PlayStation 4 ще в травні 2016 року. Зрозуміло, що це був майже офіційний анонс цієї події, бо навряд чи ж Sony планувала вводити в оману своїх інвесторів. Щоправда, з офіційним підтвердженням вона не поспішала, а зробила це лише через три місяці, під час презентації PlayStation Showcase 2021.

Отже, компанія Sony анонсувала, що у 2022 році вийде спеціальний набір з назвою Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Щоправда, до його складу ввійдуть лише дві відеогри: оригінальна четверта частина та самостійне доповнення The Lost Legacy. Тобто перевидання перших трьох частин з цієї серії поки не планується, хоча раніше в мережі з'являлися чутки й про це. Також варто відзначити, що поки невідомо, на які покращення потрібно чекати геймерам. Можна припустити, що незначні, бо ці проєкти вийшли відносно недавно.

Уже відомо, що реліз Uncharted: Legacy of Thieves Collection спершу відбудеться на консоль PlayStation 5, а вже потім й на PC (Steam та Epic Games Store). Також можна додати, що над цим портом працює студія Iron Galaxy, яка відповідала за PC-версії Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy та Quake Champions.

Трейлер Uncharted: Legacy of Thieves Collection: відео