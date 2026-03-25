Marathon продався мільйонним тиражем, але Sony все одно незадоволена – що чекає на гру

Науково-фантастичний шутер Marathon від Bungie показав мільйонні продажі за перші тижні після релізу. Водночас аналітики та інсайдери зазначають, що результат виявився нижчим за внутрішні очікування Sony, яка розраховувала на сильніший старт нової франшизи.

Своїми даними та прогнозами поділилося аналітичне агентство Alinea Analytics.

Чому старт гри вважають неоднозначним?

Фахівці Alinea Analytics підрахували, що за три тижні після релізу евакуаційний шутер Marathon розійшовся накладом приблизно 1,2 мільйона копій. Найбільшу частку продажів забезпечили гравці на ПК – близько 70%. Ще 19% припало на PlayStation, а решта 11 % – на Xbox.

Активність аудиторії також була відчутною на старті. У перші вихідні після запуску сумарний піковий онлайн на всіх платформах досягнув 478 тисяч гравців. Однак уже за наступні вихідні цей показник знизився приблизно на п'яту частину – до 380 тисяч, що зумовлено хардкорністю шутера, тож падіння зрозуміле, але схоже, що і розробники і Sony все ж цілилися на вищі показники.

Статистика продажів Marathon / Фото Alinea Analytics

Чому Sony nа Bungie незадоволені?

Це підтвердують і слова інсайдерів, які поділилися інформацією з журналістом Forbes Полом Тассі. Вони зазначають, що наведені оцінки продажів і залученості гравців є доволі точними. Водночас всередині студії визнають: результат виявився нижчим за той рівень, на який розраховували з огляду на бюджет розробки, тривалий цикл створення та статус першої за десятиліття нової франшизи Bungie.

Журналіст також уточнив, що говорити про провал рівня Concord або нещодавнього Highguard не варто. Команда не планує згортати підтримку гри – розробка майбутніх сезонів уже активно триває.

Нагадаємо, що Marathon офіційно вийшла 5 березня на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X і S. Перші рецензії почали з'являтися лише через кілька тижнів після релізу, а оцінки на Metacritic наразі коливаються в межах 80 – 82 балів.

Що відомо про Marathon: історія серії та майбутнє франшизи

Marathon – це далеко не ноий тайтл для індустрії. Оригінальна серія стартувала ще у 1994 році на комп'ютерах Apple Macintosh. Саме вона стала одним із ранніх науково-фантастичних шутерів від першої особи, який запам'ятався складним сюжетом, текстовими журналами та атмосферою космічної ізоляції. Згодом Bungie випустила ще дві частини – Marathon 2: Durandal та Marathon Infinity.

У новій версії гри студія фактично перезапустила франшизу, змінивши формат на популярний нині жанр евакуаційного шутера з елементами PvPvE. Гравці беруть на себе роль найманців, або "раннерів", які досліджують небезпечні зони, шукають ресурси та намагаються вибратися живими, змагаючись із суперниками й штучним інтелектом.

Точні дані про загальну кількість гравців Bungie не розкриває, але якщо вірити даним аналітиків – стартовий онлайн майже в пів мільйона користувачів навіть з урахуванням зменшення аудиторії свідчить про помітний інтерес геймерів. Якщо студії вдасться втримати темп оновлень і розвивати сезонну модель, Marathon має шанси сформувати стабільну спільноту – як це свого часу сталося з Destiny.

Зрештою як розробникам так і гравцям варто надіятися на підтримку з боку Sony. Якщо компанія бачитиме перспективу, то франшиза отримає стабільне майбутнє і його вже зараз можна назвати обережно оптимістичним.