Сценарист Half-Life 2 шокував фанатів, прокоментувавши роботу над ймовірним продовженням гри

Один з головних авторів Half-Life 2 прокоментував роботу над ймовірним продовженням легендарної гри, шокувавши фанатів неочікуваною заявою.

Ветеран Valve заявив, що він не зацікавлений у роботі над продовженням Half-Life та взагалі ненавидить "сиквели", інформує 24 Канал.

Хто такий Чет Фалішек?

Американський сценарист і геймдизайнер Чет Фалішек заробив собі славу в індустрії, прорацювавши у Valve понад 12 років.

За цей час, розробник взяв участь у створенні серії Portal, Left 4 Dead та Half-Life 2, інформує Polygon.

У 2017 році Фалішек залишив студію, пішовши на "вільні хліби", вікдривши власну компанію Stray Bombay єдиною грою якої став кооперативний sci-fi шутер для 4 осіб The Anacrusis, повідомляє GamesIndustry.biz.

Проєкт виявився не надто успішним і вже невдовзі після його релізу в 2023 році студія припинила своє існування.

Чому сценарист Half-Life не хоче повертатися до роботи над грою?

Попри невдачу, Фалішек не горить бажаннням повертатися до Valve навіть задля роботи над ймовірним продовженням Half-Life.

У відео на своєму YouTube каналі той зізнався, що ненавидить працювати над "сиквелами". Причиною виявилася комплексність та складність роботи з "десятиліттями усталеного лору" масштабних франшиз.

Лор – це історія світу гри: його минуле, міфологія, персонажі, правила та приховані деталі, які роблять всесвіт більш глибоким і правдоподібним, пояснює GamingBolt.

Я майже ніколи не хочу торкатися чогось, що вже має якийсь "лор", якусь передісторію… Я не знаю багато чого про власне життя, не кажучи вже про лор ваших ігор,

– жартує ігророб.

Отож, Чет заявив, що "не торкнувся б сценарію нової Half-Life навіть 10-футовою палицею", інформує Dexerto.

Чи існує продовження Half-Life?

Навіть не чутки, а "легенди" про продовження культової серії ходять ось уже майже 20 років, але Valve досі не дала жодного натяку на Half-Life 3 чи якийсь інший проєкт.

Водночас це не заважає час від часу з'являтися у мережі найнеймовірнішій інформації.

Як от нібито існування секретної гри Valve під кодовою назвою HLX, яку фанати й охрестили майбутнім продовженням. У жовтні 2025 року спільнота навіть отримала інформацію нібито проєкт готовий та "полірується" до релізу.

Разом з тим, Valve продовжує зберігати мовчання, а Гейб Ньюелл раніше пояснював, що компанія довго не могла знайти “достатньо революційну” ідею для продовження серії, інформує The Verge.