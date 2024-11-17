Valve вперше показали кадри зі скасованого продовження Half-Life 2

У документальному фільмі, присвяченому 20-річчю Half-Life 2, розробники з Valve вперше представили геймерам кадри зі скасованого продовження культової гри.

16 листопада одній з найвизначніших ігор індустрії – Half-Life 2 виповнилося 20 років і на честь цього Valve представили двогодинний документальний фільм про культовий проєкт, інформує 24 Канал з посиланням на YouTube розробників.

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Скасування Half-Life 2: Episode 3 – особиста невдача Гейба

У фінальному розділі документалки, розробники розповіли про короткі продовження Half-Life 2 відомі як "епізоди".

Саме там вперше було представлено архівні кадри з давно скасованого Half-Life 2: Episode 3.

Повний фільм – дивіться відео

Окрім ексклюзивних відео, розробники також розкрили дещицю інформації щодо того якою планувалася гра.

Зокрема, дії Half-Life 2: Episode 3 повинні були розгортатися в арктичному сетингу, а у героя мала бути потужна "крижана" зброя, яка дозволяла б йому заморожувати ворогів і створювати брили льоду. Ці механіки використовувалися б і для створення проходів, вирішення головоломок чи зведення імпровізованих захисних бар'єрів.

Також Half-Life 2: Episode 3 мав представити нових ворогів у вигляді таких собі "крапель", які могли змінювати форму, проходити через решітки та розбиватися на менші шматки.

Коментуючи скасування проєкту, легендарний президент Valve Гейб Ньюелл схарактеризував це рішення як свою "особисту невдачу". За його словами, розробники тоді не змогли дати собі відповідь на питання чи зможе Eпізод 3 вивести франшизу на "новий рівень", тому зрештою перейшли до інших проєктів.