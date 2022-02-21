Продовження легендарної серії: Capcom офіційно анонсувала Street Fighter VI

Компанія Capcom офіційно анонсувала шосту частину в серії Street Fighter. Вона представила перший тизер та вже пообіцяла, що влітку поділиться детальною інформацією про свою гру.

Тиждень тому Capcom запустила таємничу сторінку, на якій можна було побачити табло зі зворотним відліком. Геймери одразу ж зрозуміли, що ця компанія планує представити нову відеогру, щоправда, у своїх прогнозах вони тоді помилилися.

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Гучний анонс

Річ у тім, що Capcom представила не ремейк Resident Evil 4 чи доповнення для Resident Evil Village, а шосту частину в популярній серії Street Fighter. Анонс також дуже гучний, щоправда, поки не дуже інформативний.

А все тому, що представники цієї компанії представили лише тизер, на якому можна побачити Рю та Люка, а також офіційний логотип шостої частини. Відзначимо, що розробники не поділилися інформацією про дату релізу чи актуальні платформи. Щоправда, вони вже пообіцяли, що влітку планують детальніше розповісти про свій файтинг.

Також додамо, що одночасно з цим анонсом було представлено спеціальне видання Capcom Fighting Collection. До його складу ввійде одразу десять різноманітних класичних відеоігор. Реліз видання відбудеться на PC, PS4, Xbox One та Nintendo Switch вже 24 червня.

Трейлер видання Capcom Fighting Collection: відео

Реакція спільноти

Зрозуміло, що шанувальників серії Street Fighter дуже потішив цей анонс, щоправда, кілька запитань у них все ж таки виникло. По-перше, деяким фанат не сподобався новий логотип, який виконано не в класичному жовто-червону стилі. Тепер він має досить стриманий вигляд, а загалом в його оформленні використано лише білий колір.

А по-друге, згідно з інформацією інсайдерів, відеогра Street Fighter VI не вийде на консолі Xbox. Вони стверджують, що реліз шостої частини має відбутися на PlayStation та PC.

Тизер відеогри Street Fighter VI: відео