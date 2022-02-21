Неделю назад Capcom запустила таинственную страницу, на которой можно было увидеть табло с обратным отсчетом. Геймеры сразу же поняли, что эта компания планирует представить новую видеоигру, правда, в своих прогнозах они тогда ошибались.

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Громкий анонс

Дело в том, что Capcom представила не ремейк Resident Evil 4 или дополнение для Resident Evil Village, а шестую часть в популярной серии Street Fighter. Анонс также очень громкий, правда, пока не слишком информативный.

А все потому, что представители этой компании представили только тизер, на котором можно увидеть Рю и Люка, а также официальный логотип шестой части. Отметим, что разработчики не поделились информацией о дате релиза или актуальных платформах. Правда, они уже пообещали, что летом планируют подробнее рассказать о своем файтинге.

Также добавим, что одновременно с этим анонсом было представлено специальное издание Capcom Fighting Collection. В его состав войдет сразу десять разных классических видеоигр. Релиз издания состоится на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch уже 24 июня.

Трейлер издания Capcom Fighting Collection: видео

Реакция сообщества

Понятно, что поклонников серии Street Fighter очень порадовал этот анонс, правда, несколько вопросов у них все же возникло. Во-первых, некоторым фанат не понравился новый логотип, который выполнен не в классическом желто-красном стиле. Теперь он выглядит довольно сдержанно, а в целом в его оформлении использован только белый цвет.

А во-вторых, согласно информации инсайдеров, видеоигра Street Fighter VI не выйдет на консоли Xbox. Они утверждают, что релиз шестой части должен состояться на PlayStation и PC.

Тизер видеоигры Street Fighter VI: видео