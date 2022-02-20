В постапокалиптической вселенной видеоигры Horizon Forbidden West можно найти немало реальных локаций. А впервые геймеры заметили это еще в июне, когда разработчики из Guerrilla Games продемонстрировали полноценный геймплей своего проекта.

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Как выглядят реальные локации в Horizon Forbidden West

Правда, тогда они нашли всего несколько реальных мест, а все потому, что авторы показали лишь небольшую часть Horizon Forbidden West. Понятно, что после релиза таких находок стало больше, а известный блогер с никнеймом ElAnalistaDeBits собрал их настолько много, что хватило на видео продолжительностью в 16 минут.

Следует отметить, что представители студии Guerrilla Games провели блестящую работу над такими локациями. В целом же узнать большинство таких мест достаточно просто, хотя они уже прошли испытания временем и имеют характерный вид. Почти все локации покрыты разнообразной растительностью и уже давно находятся даже не в аварийном состоянии.

Какие реальные локации можно найти в Horizon Forbidden West

В целом в видеоигре можно найти не только известные памятники архитектуры, но и разнообразные реальные природные объекты. К примеру, побережья, горы, пещеры, озера, а также целые национальные парки. Интересно, что в некоторых местах авторы довольно подробно воссоздавали даже общую карту местности. Также добавим, что эти локации находятся на территории таких штатов: Калифорния, Невада и Юта.

Напоследок отметим, что пользователям сети очень понравилось такое сравнение. А в целом запись ElAnalistaDeBits уже собрала более 100 тысяч просмотров и немало положительных комментариев.

Как выглядят локации с Horizon Forbidden West в реальности: видео