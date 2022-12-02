Колишній продюсер британської ігрової студії DMA Design, тепер відомої як Rockstar North пригадав період розробки оригінальної Grand Theft Auto та розповів які очікування студія мала на рахунок проєкту, повідомляє 24 канал.

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Колін Макдональд – знаний ветеран ігрової індустрії, який приєднався до студії DMA Design у 1997 році за декілька місяців до випуску Grand Theft Auto, хоча тоді що назва компанії, що гри були іншими. Макдональд став продюсером GTA 2, але застав розробку першої ітерації серії.

У нещодавньому інтерв'ю для BBC Колін розповів, що приблизно в середині розробки першої гри було проведено неофіційне опитування персоналу, під час якого працівників запитували, яка з ігор, що розроблялися на той час, на їхню думку, буде найбільш успішною, а яка найменш.

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З 7 ігор, що були тоді в процесі розробки, саме Grand Theft Auto була визнана потенціально найменш успішною.

Також Макдональд уточнив причини подібного результату. За його словами, на момент опитування ідея того, яка у фіналі має виглядати Grand Theft Auto, ще не була зрозумілою.

Вона також була досить кепською технічно – ви не могли грати в неї довше пари хвилин без збою, тому, звичайно, на рівні компанії не було великої впевненості в ній, – сказав розробник про GTA 1.

Одначе згодом було внесено ряд ключових змін у гейм дизайн та в проєкті з'явилися фундаментальні для серії механіки й елементи, такі як зіткнення з поліціянтами, перегони на транспортних засобах та інше.

Коли гра була випущена в 1997 році, вона практично миттєво стала взірцем для усіх проєктів з відкритим світом, а у наші дні франшизу Grand Theft Auto сьогодні знають та люблять десятки мільйонів геймерів з усього світу.