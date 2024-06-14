Розробник Assassin's Creed Shadows накинувся зі звинуваченнями на Ілона Маска: що сталося

Коли Ubisoft представила Assassin's Creed Shadows у травні, окремі шанувальники серії були обурені, оскільки розробники додали в свою історію, події якої розгортаються в середньовічній Японії, чорношкірого самурая. Вони вважали це історичною неточністю, не знаючи, що насправді цей персонаж списаний з реального прототипа. Відзначився тут навіть Ілон Маск.

Студія відповідає

Продюсер Ubisoft Марк-Алексіс Коте прокоментував негативну реакцію аудиторії, також розповівши детальніше про те, як історичний аналог Ясуке вписується у вигадку сюжету Assassin's Creed.

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В інтерв'ю Коте згадує, як власник соцмережі X Ілон Маск відповів на заяви про те, що Assassin's Creed Shadows є продуктом "woke-вірусу".

Що таке woke-вірус Мова йде про термін "пробудження", яким часто зневажливо позначають людей, які боряться за права людини, рівність, просувають ідеї фемінізму, ліберальну політику. Опоненти цих зусиль перекрутили термін, який спочатку мав позитивні сенси й стосувався уважності до расової дискримінації, а потім поширили його на інші явища, такі як сексизм, гомофобія і трансфобія. Вони почали вживати його до всіх, хто виступає за рівні права та проти дискримінації. У цьому конкретному випадку мається на увазі, що явище "woke" поширюється наче вірус, змушуючи людей "пробуджуватися".

Тож Маск тоді сказав: "DEI вбиває мистецтво" (DEI – це абревіатура до "Diversity, equity, and inclusion", тобто "Різноманітність, рівність та інклюзивність").

Коте не сприйняв цю заяву. Він каже, що цей твіт викликав у нього сильні емоції, тому перше, що йому захотілося зробити, це повернутися до X, який він давно видалив, і написати твіт у відповідь.

Я зробив крок назад. У мене на телефоні є додаток для уважності. Я трохи поміркував, щоб спробувати дослідити емоції, які викликав цей твіт. Для мене, Ілоне, це сумно. Він просто підживлює ненависть. У мене було багато відповідей з трьох слів (аналог українського "послати на три букви", – прим. ред.), які спадали на думку,

– каже Марк-Алексіс Коте.

Коте врешті вирішив не відповідати, порахувавши, що відповідь комусь на кшталт Маска "не переконає людей прийняти позицію Ubisoft". Він каже, що історична основа Ясуке є дуже міцною, і тому компанія зробила свій вибір.

Assassin's Creed завжди залучала в гру реальних історичних постатей, хоча ніколи не робила їх головними героями. Коли команда розробників вирішила, що робитиме гру про Японію, Ясуке був одним із основних персонажів, які з'являлися в дослідженнях, визначаючи собою феодальну главу історії країни.

Трейлер Assassin's Creed Shadows: дивіться відео

Що відомо про Ясуке та його прототип

Ясуке був реальною історичною особою, загальновизнаною як найперша задокументована особа африканського походження, яка з'явилася в японських історичних документах. Хоча його життя не дуже добре задокументоване, відомо, що він був слугою японського даймьо Оди Нобунаги між 1581 і 1582 роками.