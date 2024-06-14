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Продюсер Ubisoft Марк-Алексис Коте прокомментировал негативную реакцию аудитории, также рассказав подробнее о том, как исторический аналог Ясуке вписывается в выдумку сюжета Assassin's Creed.

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В интервью Коте вспоминает, как владелец соцсети X Илон Маск ответил на заявления о том, что Assassin's Creed Shadows является продуктом "woke-вируса".

Что такое woke-вирус Речь идет о термине "пробуждение", которым часто пренебрежительно обозначают людей, которые борются за права человека, равенство, продвигают идеи феминизма, либеральную политику. Оппоненты этих усилий исказили термин, который изначально имел положительные смыслы и касался внимательности к расовой дискриминации, а потом распространили его на другие явления, такие как сексизм, гомофобия и трансфобия. Они начали употреблять его ко всем, кто выступает за равные права и против дискриминации. В этом конкретном случае имеется в виду, что явление "woke" распространяется как вирус, заставляя людей "пробуждаться".

Поэтому Маск тогда сказал: "DEI убивает искусство" (DEI – это аббревиатура к "Diversity, equity, and inclusion", то есть "Разнообразие, равенство и инклюзивность").

Коте не воспринял это заявление. Он говорит, что этот твит вызвал у него сильные эмоции, поэтому первое, что ему захотелось сделать, это вернуться к X, который он давно удалил, и написать твит в ответ.

Я сделал шаг назад. У меня на телефоне есть приложение для внимательности. Я немного поразмышлял, чтобы попытаться исследовать эмоции, которые вызвал этот твит. Для меня, Илон, это печально. Он просто подпитывает ненависть. У меня было много ответов из трех слов (аналог украинского "послать на три буквы", – прим. ред.), которые приходили в голову,

– говорит Марк-Алексис Коте.

Коте в конце решил не отвечать, посчитав, что ответ кому-то вроде Маска "не убедит людей принять позицию Ubisoft". Он говорит, что историческая основа Ясуке является очень прочной, и поэтому компания сделала свой выбор.

Assassin's Creed всегда привлекала в игру реальных исторических фигур, хотя никогда не делала их главными героями. Когда команда разработчиков решила, что будет делать игру о Японии, Ясуке был одним из основных персонажей, которые появлялись в исследованиях, определяя собой феодальную главу истории страны.

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Что известно о Ясукэ и его прототипе

Ясукэ был реальным историческим лицом, общепризнанным как самое первое задокументированное лицо африканского происхождения, появившееся в японских исторических документах. Хотя его жизнь не очень хорошо задокументирована, известно, что он был слугой японского даймё Оды Нобунаги между 1581 и 1582 годами.