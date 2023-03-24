EA довго ігнорували жіночі футбольні клуби, а в іграх FIFA зазвичай були лише збірні. Однак, у рамках великого оновлення, у гру нарешті додали цілих 12 команд, але є одне але – футболістки вельми незадоволені своїми ігровими протеже.

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Окрім загальної не схожості гравчинь і моделей з гри, в деяких випадках FIFA 23 ще й відбілює їхню шкіру. Зокрема від такого постраждала футболістка Х'юстон Деш Капріс Дідаско.

Я вдячна, що EA Sports нарешті включила NWSL (Національну жіночу футбольну лігу, – ред.), але це не репрезентує мене, – прокоментувала спортсменка свого персонажа з гри.

I’m grateful EA Sports is finally including the NWSL but this does not represent me. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/SgrFkoCYy1 — Caprice Dydasco (@CapriceDydasco) March 22, 2023

Не сподобалась ігрова версія самої себе і нападниці Сідні Леруа, яка заявила, що цим розробники злякають її дітей.

Прошу, скажіть, що я робила повне сканування тіла не задля цього, – додала футболістка.

You are going to scare my children. pic.twitter.com/LkxwQg37EF — Sydney Leroux (@sydneyleroux) March 22, 2023

До незадоволених приєдналася і володарка олімпійського золота, гравчиня Портланд Торнс Дженні Беккі, яка саркастично написала, що "нарешті знайшла свого загубленого близнюка".

Found my long lost twin! Fraternal obviously. pic.twitter.com/TZbLDJsgy8 — Janine Beckie (@janinebeckie) March 23, 2023

Насамкінець, все та ж Сідні Леруа повідомила, що всім жінкам вище ще пощастило, адже деякі футболістки мало того, що не схожі на самих себе від слова зовсім, але ще й поголені наголо.

I know you expect women to just be thankful and grateful that you’ve given us a little sliver of publicity but please stop wasting our time. Some of us are bald. pic.twitter.com/DK6jut5YmS — Sydney Leroux (@sydneyleroux) March 23, 2023

Цікаво буде спостерігати за тим, як розробники з EA Sports вийдуть з такої ганебної ситуації.