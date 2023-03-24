"Ви злякаєте моїх дітей", – футболістки незадоволені своїми моделями у FIFA 23

EA додали у FIFA 23 12 жіночих футбольних команд. На жаль для зіркових футболісток, їхні моделі в грі – це щось із нічних жахіть, принаймні так стверджують самі спортсменки. Деталі – у матеріалі.

EA довго ігнорували жіночі футбольні клуби, а в іграх FIFA зазвичай були лише збірні. Однак, у рамках великого оновлення, у гру нарешті додали цілих 12 команд, але є одне але – футболістки вельми незадоволені своїми ігровими протеже.

Варте уваги Цікаві факти з історії слотів, про які ви могли не знати

Окрім загальної не схожості гравчинь і моделей з гри, в деяких випадках FIFA 23 ще й відбілює їхню шкіру. Зокрема від такого постраждала футболістка Х'юстон Деш Капріс Дідаско.

Я вдячна, що EA Sports нарешті включила NWSL (Національну жіночу футбольну лігу, – ред.), але це не репрезентує мене, – прокоментувала спортсменка свого персонажа з гри.

Не сподобалась ігрова версія самої себе і нападниці Сідні Леруа, яка заявила, що цим розробники злякають її дітей.

Прошу, скажіть, що я робила повне сканування тіла не задля цього, – додала футболістка.

До незадоволених приєдналася і володарка олімпійського золота, гравчиня Портланд Торнс Дженні Беккі, яка саркастично написала, що "нарешті знайшла свого загубленого близнюка".

Насамкінець, все та ж Сідні Леруа повідомила, що всім жінкам вище ще пощастило, адже деякі футболістки мало того, що не схожі на самих себе від слова зовсім, але ще й поголені наголо.

Цікаво буде спостерігати за тим, як розробники з EA Sports вийдуть з такої ганебної ситуації.