Професійний гравець в американський футбол став кіберспортсменом у Rocket League

Гравець американської НФЛ раптово став офіційним членом кіберспортивного колективу із Rocket League. Детальніше про незвичну угоду – у матеріалі.

Американська кіберспортивна організація Dignitas сповістила шанувальників про поповнення колективу із дисципліни Rocket League. Неочікувано для усіх новачком став успішний професійний спортсмен.

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Гравець клубу Національної Футбольної Ліги "Філадельфія Іглз" – Бостон Скотт представлятиме американську організацію Team Dignitas на віртуальних полях Rocket League. Про це останні заявили у своєму твітері.

Скотт – перший "активний" гравець НФЛ, який офіційно став ще й кіберспортсменом.

Я дуже схвильований неймовірною можливістю приєднатися до такої престижної організації, як Dignitas – домівки найкращої команди у світі Rocket League. Я готовий влитися до колективу. Давайте подивимося, що з цього вийде. Покатаймося, крихітко, – прокоментував підписання контракту Скотт.

До цієї угоди гравець "Іглз" вже брав активну участь у просуванні різних кіберспортивних заходів у Філадельфії. Тепер же, футболіст поєднуватиме звичну спортивну кар'єру та кіберспорт — у ростері Dignitas по Rocket League він буде запасним.

У вільний від футбольних матчів та тренувань час Скотт також буде відповідальним за створення медіаконтенту для соцмереж команди.

Dignitas історично є однією з найбільш панівних команд на професійній сцені Rocket League. Наразі колектив посідає друге місце у рейтингу європейського дивізіону зимового сезону Rocket League Champions Series 2021-22, де їм потрібно увійти до п'ятірки найкращих для кваліфікації на мейджор.