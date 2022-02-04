Американская киберспортивная организация Dignitas известила поклонников о пополнении коллектива по дисциплине Rocket League. Неожиданно для всех новичком стал успешный профессиональный спортсмен.
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Игрок клуба Национальной Футбольной Лиги "Филадельфия Иглз" – Бостон Скотт будет представлять американскую организацию Team Dignitas на виртуальных полях Rocket League. Об этом последние заявили в своем твиттере.
Я очень взволнован невероятной возможностью присоединиться к такой престижной организации, как Dignitas – обители лучшей команды в мире Rocket League. Я готов влиться в коллектив. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Покатаемся, крошка, – прокомментировал подписание контракта Скотт.
До этого соглашения игрок "Иглз" уже активно участвовал в продвижении различных киберспортивных мероприятий в Филадельфии. Теперь же футболист будет совмещать привычную спортивную карьеру и киберспорт — в ростере Dignitas по Rocket League он будет запасным.
В свободное от футбольных матчей и тренировок время Скотт также будет ответственным за создание медиаконтента для соцсетей команды.