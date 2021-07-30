Професійний гравець турецького походження, що виступає за команду BIG – Кан "XANTARES" Дурткардес осмілився на операцію, покликану розв'язати проблему, яка активно заважала йому грати в CS: GO.

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XANTARES відомий серед шанувальників CS: GO не лише за свої кіберспортивні успіхи, а й завдяки своєрідному мему "XANTARES PEEK", що виник через майстерну здатність турка перевіряти позиції в грі та вбивати опонентів, буквально не залишаючи їм шансів.

Реакції професійних гравців на "XANTARES PEEK"



Проте виявилося, що усю свою професійну кар'єру гравець боровся з неприємною фізіологічною проблемою, що заважала його грі – надмірною пітливістю долонь. Саме вона змусила Кана піти на спеціальну ETS операцію.

Під час ETS операції хірурги намагаються перервати передачу нервових сигналів від хребетного стовпа до потових залоз і таким чином запобігти їх "ввімкненню".

Кіберспортсмен повідомив, що такий крок був обдуманим, адже до цього він двічі намагався впоратися з проблемою за допомогою курсу спеціальних ін'єкцій, що передбачав по 20-30 уколів в кожну руку. Однак таке лікування давало лише короткостроковий результат і його ефект зникав вже через пів року.

Скільки часу Дурткардесу знадобиться на відновлення поки що невідомо, проте зараз професіональна сцена CS: GO перебуває у відпустці, а до старту наступного турніру, яким стане 14 сезон ESL Pro League залишається ще понад два тижні.