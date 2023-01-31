Один з найкращих гравців Warzone 2 у світі був неймовірно розчарований після 19-годинного стріму, який провів в намаганнях виконати Nuke квест.

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Для тих, хто не в курсі, контракт "Champion's Quest" у Warzone 2 дозволяє гравцям збирати різні елементи на карті Аль-Мазри, щоб запустити ядерну зброю, яка моментально завершує матч та нагороджує переможця рідкісною відзнакою "Champion's Domination".

Заковика в тому, що цей контракт можна отримати лише після перемоги в п'яти іграх поспіль, а виконати його потрібно у шостому матчі.

Будь-яка поразка перериває серію перемог та скидає лічильник до нуля й аби отримати ще один шанс необхідно починати все заново.

У намаганнях здобути відзнаку, стрімер провів у грі цілих 19 годин поспіль і все на марно.

Емоційна промова стрімера: відео

Наприкінці трансляції, підсумовуючи день, кіберспортсмен не добирав слів на адресу розробників з Infinity Ward і заявив, що він поставить 5 тисяч доларів, щоб поглянути як ті досягнуть серії з трьох перемог, а потім додав що готовий витратити навіть 100 тисяч, якщо хтось з них зможе завершити ядерний контракт.

Я б заліз у борги на все життя, щоб подивитися, як вони грають у це лайно, намагаючись зібрати ядерну бомбу… це не жарт, це обіцянка та виклик. Я б став на четвереньки голим і гавкав, як собака, щоб побачити, як вони зроблять це, – емоційно заявив стрімер.

Цікаво чи з'явиться бодай якась реакція на подібний перформанс від розробників та чи вдасться коли-небудь Futives нарешті завершити омріяний квест.