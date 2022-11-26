Нещодавно професійний реслер під псевдонімом Big Game Leroy здобув неабияку славу в соціальних мережах, після того, як відео з його матчу стало вірусним.

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Як у маленьких федераціях, так і у мегакорпораціях на кшталт WWE чи AEW реслери завжди мають свій унікальний гіммік (сценічний образ – ред.). При цьому спортсмени грають роль як хороших хлопців, так і поганців.

Але іноді боротьба добра зі злом відходить на другий план і залишається лише потреба розважити глядачів, саме тоді гімміки можуть стати надміру кумедними та недолугими.

Реслер Big Game Leroy відомий своїм образом, натхненним відеоіграми, а нещодавно він навіть потрапив до щорічного списку 500 найкращих за версією Pro Wrestling Illustrated (PWI).

Big Game Leroy / зображення з deviantart.com

Посилання на відеоігри Лерой використовує в усьому – від костюма до рухів на ринзі. Однією з найсмішніших фішок у його арсеналі є гра на консолі Nintendo Switch прямо під час матчів.

У відео, завантаженому у твітер користувачем під ніком DS Ring the Belle, видно, як Лерой знаходиться у самій гущі битви, паралельно клацаючи на приставці.

Фрагмент матчу Лероя: відео

This wrestler’s gimmick is playing Nintendo Switch throughout the match pic.twitter.com/Tff6BsYq7M — DS Ring the Belle (@ringthebelleds) November 20, 2022

Пізніше, сам герой ролика прокоментував цей момент, розповівши, що грав у Smash Bros.

Також боєць пожартував, що приносити таку крихку консоль на змагання з боротьби може бути небезпечно, але він використовує міцний чохол "Satisfye", який вдало захищає пристрій.

Шанувальники в залі та тисячі глядачів в мережі гідно оцінили такий перформанс Лероя, називаючи його "чудовим" і передбачаючи, що він незабаром з'явиться на сцені вже куди більш серйозного шоу AEW.