Професійного гравця Warzone забанили за чітерство просто посеред турніру на 75 тисяч доларів

Турнір Twitch Rivals EU з Warzone було перезапущено після того, як виявилося, що один із гравців використовував чіти. Детальніше про скандальну ситуацію у матеріалі.

Twitch Rivals Warzone Showdown ще триває, а 75 000 доларів стоять на кону в кожному регіоні. Проте скандалом завершився етап в Європейському сегменті, адже одного з гравців викрили в чітерстві просто під час змагань.

Як йому це вдалося? Звинувачений в чітерстві стрімер Warzone знайшов елегантний спосіб відвести від себе підозри

Twitch Rivals – офіційні кіберспортивні турніри, які проводяться самою ж платформою та дозволяють стрімерам та професійним гравцям поборотися за солідний призовий фонд. Чесна гра – запорука будь-якого спорту, але очевидно гроші затьмарили розум одного з учасників вчорашнього турніру і він вирішив шахраювати на очах у десятків тисяч глядачів.

Учасникам належало зіграти 5 матчів у так званих "кастомних лобі", де вони б змагалися безпосередньо один проти одного в командах по троє осіб і отримували б очки в загальну залікову таблицю за певні дії: вбивства, підсумкове місце в кожному матчі тощо. Але уже в другій грі все пішло шкереберть.

Першим зрозумів, що щось не так популярний британський стрімер Fifakill, якого ймовірний чітер дуже підозріло вбив в одному з матчів, про що геймер миттєво написав у своєму твітері.

За словами кіберспортсмена, не лише він, а й багато інших гравців запідозрили в шахрайстві одного з учасників, який до того ж стрімив весь ігровий процес. Попри численні скарги, адміністратори змагань заявили, що не можуть зробити "рестарт" турніру та дозволили чітеру грати далі.

Після цього одразу декілька команд, на чолі з популярними стрімерами, заявили про свій намір припинити участь в заході – і тут адміністрації довелося замислитись. Змагання було призупинено більш ніж на годину для детальнішого розгляду ситуації.

Обвинувачуваним у шахрайстві виявився DavskaR – чеський професійний гравець та досить популярний стрімер, який є партнером Twitch та має близько 8 тисяч фоловерів, серед яких до того ж понад 200 платних підписників. При стандартному онлайні до 1 тисячі осіб, після звинувачень у чітерстві трансляцію геймера дивилося понад 7 тисяч глядачів, переважна більшість яких, власне, прийшла на стрім з не дуже добрими намірами. Окрім того, у соціальних мережах було поширено низку відео, які, за словами інших кіберспортсменів, є неспростовними доказами використання чехом "аїмботу".

На відео дійсно можна помітити як приціл геймера буквально "приклеюється" до голови суперників навіть через різноманітні перешкоди: стіни, паркани тощо. Після детальнішого розгляду ситуації адміністратори прийняли рішення дискваліфікувати гравця, який на той момент вже й сам повідомив що покидає турнір через те, що "не може впоратися з такою хвилею ненависті та гніву з якою зіштовхнувся".

Проте на цьому історія не закінчилася. Турнір розпочали заново, анулювавши результати попередніх двох турів, а горе-кіберспортсмена оперативно забанили не лише в грі, але й на платформі Twitch. Хоча двом його товаришам по команді дозволили продовжувати турнір в неповному складі, зрозуміло, що ні на які призові місця вони претендувати не змогли.

Будемо сподіватися, що цей грандіозний провал чеського стрімера послужить уроком тим, хто толерує чітерство та вважає себе розумнішим за інших, застосовуючи нечесні методи гри.