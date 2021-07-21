Twitch Rivals Warzone Showdown еще продолжается, а 75 000 долларов стоят на кону в каждом регионе. Однако скандалом завершился этап в Европейском сегменте, ведь одного из игроков уличили в читерстве прямо во время соревнований.

Как ему это удалось? Обвиняемый в читерстве стример Warzone нашел элегантный способ отвести от себя подозрения

Twitch Rivals – официальные киберспортивные турниры, которые проводятся самой же платформой и позволяют стримерам и профессиональным игрокам побороться за солидный призовой фонд. Честная игра – залог любого спорта, но, вероятно, деньги затмили разум одного из участников вчерашнего турнира и он решил мошенничать на глазах у десятков тысяч зрителей.

Участникам предстояло сыграть 5 матчей в так называемых "кастомных лобби", где они бы соревновались непосредственно друг против друга в командах по три человека и получали бы очки в общую зачетную таблицу за определенные действия: убийства, итоговое место в каждом матче и тому подобное. Но уже во второй игре все пошло наперекосяк.

Первым понял, что что-то не так популярный британский стример Fifakill, которого вероятный читер очень подозрительно убил в одном из матчей, о чем геймер мгновенно написал в своем твиттере.

По словам киберспортсмена, не только он, но и многие другие игроки заподозрили в мошенничестве одного из участников, который к тому же стримил весь игровой процесс. Несмотря на многочисленные жалобы, администраторы соревнований заявили, что не могут сделать "рестарт" турнира и позволили читеру играть дальше.

После этого сразу несколько команд, во главе с популярными стримерами, заявили о своем намерении прекратить участие в мероприятии – и тут администрации пришлось задуматься. Соревнование было приостановлено более чем на час для более детального рассмотрения ситуации.

Обвиняемым в мошенничестве оказался DavskaR – чешский профессиональный игрок и достаточно популярный стример, являющийся партнером Twitch и имеющий около 8000 фолловеров, среди которых к тому же более 200 платных подписчиков. При стандартном онлайне в 1000 человек, после обвинений в читерстве трансляцию геймера смотрело более 7 тысяч зрителей, подавляющее большинство которых, собственно говоря, пришли на стрим с отнюдь не благими намерениями. Кроме того, в социальных сетях был распространен ряд видео, которые, по словам других киберспортсменов, являются неопровержимыми доказательствами использования чехом "аимбота".

На видео действительно можно заметить как прицел геймера буквально "приклеивается" к голове соперников даже через различные препятствия: стены, заборы и тому подобное. После детального рассмотрения ситуации администраторы приняли решение дисквалифицировать игрока, на тот момент уже сообщившего, что он покидает турнир из-за того, что "не может справиться с такой волной ненависти и гнева с которой столкнулся".

Однако на этом история не закончилась. Турнир начали заново, аннулировав результаты предыдущих двух туров, а горе-киберспортсмена оперативно забанили не только в игре, но и на платформе Twitch. Хотя двум его товарищам по команде разрешили продолжать турнир в неполном составе, понятно, что ни на какие призовые места они претендовать не смогли.

Будем надеяться, что этот грандиозный провал чешского стримера послужит уроком тем, кто терпит читерство и считает себя умнее других, используя нечестные методы игры.