Warzone – полна мошенниками настолько, что это заставляет сообщество быть, возможно, слишком подозрительным к любому. Поклонники популярной королевской битвы настолько на грани, что начали подозревать в читерстве одного из профессиональных игроков, однако он придумал крутой способ опровергнуть их обвинения.

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Большинство мошенников в Warzone преимущественно пользуются двумя видами читов: "aimbot" и "wallhack". Первый из них обеспечивает хакерам почти идеальную точность, фактически приклеивая прицел к голове оппонента при наведении на него, а более "изысканные" версии этой технологии даже целятся за игроков. Что касается второго, то он до боли прост и позволяет видеть врагов сквозь стены, что дает невероятное тактическое преимущество.

Стример MuTeX получил массовые обвинения в нечестной игре после того, как на одном из стримов на его рабочем столе заметили приложение для использования специального чита Cronus Zen, который никак не отражается на экране мошенника, что делает его обнаружение невероятно сложным. Дело в том, что ранее этот прибор был, грубо говоря, легальным и во времена Call of Duty: WW2 даже был разрешенным на турнирах. Именно к этому и апеллировал геймер, заявив, что это "остаток" из прошлого и сразу удалив его.

После подключения к контроллеру или ПК игроки загружают на свой Cronus "скрипты", которые предоставляют им значительные преимущества в игре. Примером может быть усиленная помощь в прицеливании, увеличенная скорость стрельбы или даже макросы, позволяющие этому устройству полностью контролировать отдачу оружия, обеспечивая невероятную точность при стрельбе очередью.

Однако подозрения сообщества не утихали и только усиливались. Негатив от нескольких фанатов это одно, но когда против тебя выступают сразу несколько профессиональных игроков Warzone и ютубер по имени BadBoy Beaman, который, по сути, и заварил эту кашу своими "разоблачающими" видео, это уже немного слишком. Именно так подумал MuTeX и решил дать уверенный отпор.

Для этого геймер обновил свое стримерское оборудование, добавив на трансляции изображение не с одной, а с целых пяти различных видеокамер, которые были призваны доказать его невиновность. Благодаря этому, любой зритель может рассмотреть все детали игры профессионала, ведь камеры сосредоточены на его контроллере, ПК, мониторах и общем плане.

Такой "сетап" действительно помог MuTeX вернуть веру в свою честность в глазах многих зрителей. Стримера сразу поддержали другие киберспортсмены и даже официальные страницы некоторых турниров в твиттере.

В игровом процессе геймера видно невероятную точность стрельбы и взвешенные движения, а благодаря камере нацеленной на геймпад любой может взглянуть на то как именно игроку все это удается. Учитывая тот факт, что MuTeX в прошлом выиграл несколько турниров и никогда ранее не вызывал подозрений в читерстве, обвинения кажутся несколько нелепыми, что эти пять камер, кажется, и доказывают.

Однако все это не остановило BadBoy Beaman, который в своем твитере заверил, что хотя на стриме "обвиняемого" и было 5 камер, это не значит, что он удалил хакерский софт.

Кому в этой ситуации верить – дело за вами, но мы не думаем, что MuTeX имел бы хоть какую-то выгоду из своего вероятного читерства, а риски слишком велики, чтобы это оказалось правдой, однако способ которым он сумел вернуть к себе доверие большинства сообщества заслуживает уважение.