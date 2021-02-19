Професійного кіберспортсмена виключили з команди за обурливу поведінку в чаті Twitch

Учасник команди NRG по Valorant Гейдж "infinite" Грін, здається, втратив місце в команді через емоційні повідомлення на адресу іншого стрімера в чаті Twitch. Детальніше – у матеріалі.

Колишній професійний гравець в CS: GO, що не так давно перейшов у Valorant вже має позаду неприємні історії, що стосувались його токсичної поведінки, але, здається, що останній інцидент може коштувати йому кар'єри.

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Infinite – у минулому гравець команд Chaos, Team Dignitas та Swole Patrol у СS: GO. Весною 2020 року він оголосив, що переходить у Valorant, проте зі зміною дисципліни 22-річний молодик не змінив власних звичок.

Одного вечора Infinite грав у популярний хардкорний шутер Escape from Tarkov, де став "жертвою" стрімера Oskeegee. Поразка у грі настільки розізлила спортсмена, що той не довго думаючи, завітав на трансляцію стрімера та залишив в чаті ряд повідомлень, у яких розкритикував стиль гри свого суперника, а також додав, що той, на відміну від нього, ніколи не буде нормально заробляти на відеоіграх. Oskeegee не став цього терпіти та опублікував скріншот з висловлюваннями Infinite у своєму Твіттері, звернувшись до офіційної сторінки Valorant в соцмережі із докором: "Це один з тих професіоналів, що грають у вашу гру… хто-небудь, будь ласка, поговоріть з ним!"

Невдовзі після цього з'явилася інформація, що кіберспортсмен пропустить найближчі матчі колективу NRG через "проблеми зі здоров'ям". Однак інсайдери вже повідомили, що клуб шукає заміну Гріну. Журналісти припустили, що, ймовірно, це рішення організації якраз-таки викликано резонансом в спільноті після обурливої поведінки гравця.

Вітальний постер Infinite у команді NRG / зображення з Твіттеру

Раніше американець вже опинявся в центрі подібного скандалу. У 2018 році, ще в часи виступів кіберспортсмена в CS: GO його звинуватили в прояві расизму. У одному з матчів в рамках чергового "мінору" він обізвав напарника забороненим словом на букву "н", що призвело до обурення громадськості й, скоріше за все, вартувало спортсменові контракту від популярної організації Cloud9, яка, за чутками, тоді саме активно цікавилась гравцем.

Схоже, що помилки минулого так нічому і не навчили запального гравця і це цілком може вартувати йому кар'єри, адже якщо чутки правдиві і його дійсно виженуть з NRG, то навряд чи гравцеві з такою скандальною репутацією вдасться знайти собі новий колектив.