Участник команды NRG по Valorant Гейдж "infinite" Грин, кажется, потерял место в команде из-за эмоциональных сообщений в адрес другого стримера в чате Twitch. Подробнее – в материале.

Бывший профессиональный игрок в CS: GO, что не так давно перешел в Valorant уже имеет за спиной неприятные истории, что касались его токсичного поведения, но, кажется, что последний инцидент может и вовсе стоить ему карьеры.

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Infinite – в прошлом игрок команд Chaos, Team Dignitas и Swole Patrol в СS: GO. Весной 2020 он объявил, что переходит в Valorant, однако с изменением дисциплины 22-летний молодой человек не изменил своих привычек.

Однажды Infinite играл в популярный хардкорный шутер Escape from Tarkov, где стал "жертвой" стримера Oskeegee. Поражение в игре настолько разозлила спортсмена, что тот не долго думая, посетил трансляцию стримера и оставил в чате ряд сообщений, в которых раскритиковал стиль игры своего соперника, а также добавил, что тот, в отличие от него, никогда не будет нормально зарабатывать на видеоиграх. Oskeegee не стал этого терпеть и опубликовал скриншот с высказываниями Infinite в своем Твиттере, обратившись к официальной странице Valorant в соцсети с укором: "Это один из тех профессионалов, играющих в вашу игру ... кто-нибудь, пожалуйста, поговорите с ним!"

@PlayVALORANT this is one of the pros and who play your game. — Oskeegee ✪ (@OskeeGee) February 16, 2021

Вскоре после этого появилась информация о том, что киберспортсмен пропустит ближайшие матчи коллектива NRG из-за "проблем со здоровьем". Однако инсайдеры уже сообщили, что клуб ищет замену Грину. Журналисты предположили, что, вероятно, это решение организации как раз-таки вызвано резонансом в сообществе после возмутительного поведения игрока.

Приветственный постер Infinite в команде NRG / изображение из Твиттера

Ранее американец уже оказывался в центре подобного скандала. В 2018 году, еще во времена выступлений киберспортсмена в CS: GO его обвинили в проявлении расизма. В одном из матчей в рамках очередного "минора" он обозвал напарника запрещенным словом на букву "н", что привело к возмущению общественности и, скорее всего, стоило спортсмену контракта с популярной организацией Cloud9, которая, по слухам, именно тогда активно интересовалась игроком.

Похоже, что ошибки прошлого так ничему и не научили вспыльчивого игрока и это вполне может стоять ему карьеры, ведь если слухи правдивы и его действительно выгонят из NRG, то вряд ли игроку с такой скандальной репутацией удастся найти себе новый коллектив.