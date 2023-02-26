Шанувальники Hogwarts Legacy продовжують знаходити цікавинки у хітовій новинці, цього разу виявилось що професори гри мають унікальні репліки на випадок того, якщо гравець вирішить використати біля них найстрашніше заклинання.

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Однією з особливостей професорів є те, що вони навчають гравця новим заклинанням та опісля заохочують перевірити їх на манекенах у своїх класах.

Однак, якщо геймери вирішать замість цього використати Аваду Кедавру, то викладачі досить емоційно відреагують на такий вчинок, до того ж кожен по-своєму.

Це було продемонстровано у відео, завантаженому на YouTube користувачем під ніком Meloo.

Реакція професорів у Hogwarts Legacy на Аваду Кедавру: відео

Отож, більшість професорів лають героя за використання одного з непрощенних заклять.

Наприклад, професор Шарп (викладач із зіллєваріння) каже: "Я пропоную вам дати відпочити своїй чарівній палиці. Не дозволяйте мені знову застати вас за цим".

А мадам Когава (викладачка з польотів на мітлі) неіронічно запитує: "Де, в ім'я Мерліна, вас навчили цьому заклинанню?".