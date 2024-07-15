Це найкращі безплатні програми для моніторингу продуктивності вашого ПК в іграх

Багатьом гравцям дуже важливо слідкувати за продуктивністю ігор, особливо якщо вони вклали чималі гроші в потужний комп'ютер. Хороша новина полягає в тому, що ви можете знайти дуже багато безкоштовних програм, які допоможуть у цьому.

Ці програми виконують різноманітні завдання – від відстеження інтенсивності роботи різних компонентів системи до виведення на екран лічильника кадрів на секунду, який працює в реальному часі, а не відкладено, як бенчмарки. Ви можете використовувати лише якусь одну функцію або їх комбінацію для моніторингу системи й розуміння потреб і можливостей як заліза, так і самої гри.

Дивіться також У що пограти: PlayStation оголошує список ігор для підписників у липні 2024 року

MSI Afterburner

Надзвичайно популярна програма для моніторингу, використання якої не потребує наявності обладнання MSI. Завантажте MSI Afterburner, і ви побачите безліч даних про поточний стан вашої системи, включаючи навантаження на графічний процесор і пам'ять, а також швидкість обертання системних вентиляторів.

Ви можете використовувати екранне вікно, щоб залишатися в курсі всієї цієї інформації під час гри. Тут також є безкоштовні інструменти для розгону ваших компонентів.

FPS Monitor

FPS Monitor спеціалізується на показі ключової статистики під час гри шляхом накладання інтерфейсу на інші запущені програми. Усе можна повністю налаштувати за потреби. Ви можете змінювати кольори, стилі шрифтів, частоту оновлення даних, місце, де відображається інформація, і багато іншого.

Деталі, які можуть відображатися, — це продуктивність процесора, продуктивність графічного процесора, продуктивність оперативної пам'яті та кількість кадрів на секунду.

Ви можете спробувати програму безкоштовно, але згодом побачите повідомлення з проханням внести одноразовий платіж у розмірі 9.95 долара.

HWiNFO

За допомогою HWiNFO можна отримати масу діагностичної інформації, включаючи внутрішні температури і напруги, навантаження на процесор і графічний процесор, стан пам'яті, активність жорсткого диска та інше. Програма настільки всеосяжна, що навіть NASA є однією з організацій, які нею користуються.

Вона допомагає отримати повне зчитування системної діагностики та усунення несправностей, а також моніторинг продуктивності. Ви також можете отримати різноманітні системні звіти, якщо заглибитеся в інтерфейс.

Вона безкоштовна для некомерційного використання.



HWiNFO може надати цілу низку статистичних даних / Фото David Nield

Nzxt Cam

Nzxt – виробник ігрових ПК, але будь-хто може безкоштовно користуватися його потужним інструментом моніторингу комп'ютера, незалежно від того, чи є він клієнтом компанії, чи ні. Профіль за замовчуванням пропонує моніторинг в реальному часі рівнів процесора і графічного процесора, а також мережевої активності та активності накопичувачів.

У Nzxt Cam є безліч екранів для вивчення, включаючи вичерпну сторінку System Specs, яка розповість вам про всі компоненти, що складають вашу систему.

Тут ви знайдете кілька ненав'язливих рекламних оголошень для обладнання та аксесуарів Nzxt, але їх легко уникнути.

Дивіться також 5 небанальних горорів з чудовим сюжетом, які ви можете пограти у 2024 році

Цю програму можна особливо рекомендувати тим, кому важливий сучасний інтерфейс, бо всі попередні програми, на жаль, у плані дизайну застрягли десь на рівні початку 2000-х.



Nzxt Cam володіє найкращим інтерфейсом з усіх перерахованих варіантів / Фото Nzxt

HWMonitor

Ще одна програма, яка охоплює максимально можливу кількість параметрів для відстеження. Тут враховано майже всі можливі системні показники, про які ви тільки можете подумати: CPU, GPU, оперативна пам'ять, системні диски та багато іншого.

Головною особливістю цієї програми є те, що дані з неї можна зберігати, що дозволить вам отримати картину того, як статистика змінюється з часом.

Базова версія програми безкоштовна, але ви можете заплатити 19,95 євро (близько 22 доларів) за Pro-версію з додатковими можливостями.