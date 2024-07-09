Сьогоднішня підбірка ігор від Games 24 включає проєкти, які не лише будуть здатні полоскотати вам нерви, а й зацікавлять своєю глибокою історією та загадковими поворотами сюжету.

Soma

Soma – це survival horror від першої особи з головоломками та ворогами за кожним кутом. Ви граєте за Саймона Джаррета, який вижив в автокатастрофі і повинен пройти експериментальне сканування мозку. Під час сканування Саймон раптово прокидається всередині підводного об'єкта PATHOS-II. Звідси починається постійна боротьба за виживання, де єдиним виходом часом є тікати або ховатися.

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Це не нова гра: вона вийшла ще у 2015 році для PS4, Xbox One і ПК. Але й сьогодні вона відчувається добре й має непогану графіку.

Дивіться трейлер Soma: відео

Inscryption

Inscryption – це карткова гра з головоломками, таємничими відеокасетами, на яких реальний футаж показує моторошні події, та численними загадками, які стоятимуть на шляху до розкриття страшної правди. Ця гра щонайменше двічі висмикне килим з-під ваших ніг.

За сюжетом розробник ігор виявляє стару карткову гру і з цього моменту хтось починає його переслідувати.

Створюйте свою колоду, все більше наближаючись до таємничої хатини.

У вас є два життя, перш ніж хтось невідомий забере вашу душу.

Гравець має можливість покращувати свою колоду в міру просування й перемагати більших босів. Але не поспішайте звикати до однієї механіки. Адже попереду є два крутих ґеймплейних повороти.

Ігровий процес Inscryption: відео

Iron Lung

Ця гра має вельми загадкову передісторію. Замість того, щоб бути страченим за свої злочини, ви будете засуджені до подорожі глибоко під кривавим морем в надії відповісти на питання, куди раптово зник Всесвіт.

Що зараз відбувається з людством? Скільки часу у людей є до того, як всі помруть з голоду? І найголовніше, що саме ховається в океані крові, поки Всесвіт порожніє? Вам доведеться прийняти виклик, якщо ви хочете все це зрозуміти, і навіть тоді залишиться ще більше запитань.

Ігровий процес Iron Lung: відео

Хоча гра вийшла у 2022 році, вона навмисно зроблена в стилі старих ігор початку 2000-х, з грубою графікою і поганими текстурами. Оглядачі називали її однією з найбільш тривожних ігор у жанрі.

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Layers Of Fear

Ця гра має кілька частин, а також ремейки перших двох ігор серії з усіма їхніми DLC. Усі вони пропонують різні історії, але розповідають їх у схожий спосіб. Зазвичай ви досліджуєте моторошні місця від першої особи та знаходите предмети, які розкривають більше про вашого персонажа або речі, пов'язані з ним.

Поки ви будете бродити локаціями, Сама гра також буде гратися з вами, а точніше з вашою свідомістю, непомітно пересуваючи предмети, заплутуючи вам шлях та збиваючи вас усіма можливими способами. Це прекрасний екземпляр психологічного жаху.

Трейлер Layers Of Fear 2: відео

Bendy and the Ink Machine

Bendy and the Ink Machine виглядає як старий мультфільм про Міккі Мауса, але він набагато зловісніший. Ви граєте за аніматора, на ім'я Генрі Стайн, якого колишній бос запрошує до своєї старої студії.

Поки що це звучить добре, але коли він потрапляє туди, то розуміє, що студія відрізняється від того, що він знав раніше: тепер тут за ним ганяються кровожерливі мультяшні персонажі.

Протягом п'яти розділів гри ви дізнаєтеся більше про те, що сталося з цим місцем, і таємниця поступово розплутується. Це створює цікаву історію в унікальній грі з оригінальною мальовкою.

Ігровий процес Bendy and the Ink Machine: відео