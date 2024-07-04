Що це за гра

Проєкт назвали Kien. Він починається з того, що гравцеві пропонують вибрати одного з двох головних героїв – воїна чи жрицю. Воїн може використовувати меч, щоб убивати своїх ворогів, яких буде дуже багато (а деякі навіть уміють воскресати). Жриця, відповідно, вдається до магії.

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У Kien не можна втрачати пильність, адже небезпека чатує на кожному кроці. Можливо, саме тому розробник гри, геймдизайнер Фабіо Белсанті, порівнює її зі складною Dark Souls.

Белсанті, до слова, єдиний з команди, хто залишився. Зараз він CEO компанії AgeOfGames, під власністю якої вийшла гра Kien. Розробник пройшов дуже довгий шлях, який, звісно ж, не був спланованим. Kien наразі тримає рекорд відеоігри з найбільшою кількістю затримок в історії, обганяючи Duke Nukem Forever, яку розробляли 15 років – так довго, що ця гра навіть стала мемом.

Після всього цього часу люди тепер можуть купити Kien на картриджі для Game Boy Advance. Насправді вони могли б зробити це ще багато років тому, адже гра була готова раніше (хоча ніхто не каже, коли саме), але все зіпсував видавець. Як пише джерело, тоді кілька видавництв висловили зацікавленість у грі, і Белсанті вибрав одного з них. Однак згодом компанія провела аналіз ринку, який визначив, що гра була б занадто ризикованою для підтримки. Хоча б тому, що на той час виробництво кожного картриджа для Game Boy коштувало 15 доларів.

Сума капіталу, необхідна лише для друку перших копій, була страхітливою, тим більше, що шанси на комерційний успіх були низькими, виходячи з тогочасних тенденцій в індустрії,

– розповідає Белсанті.

На певний час йому довелося забути про випуск гри. Натомість він узявся за інші проєкти, щоб компанія AgeOfGames не припинила існування, наприклад, розробляв освітні програми.

Нова надія

Ми б могли так ніколи й не побачити Kien, але зміни в ігровій індустрії несподівано зробили проєкт знову можливим. За останні п'ять років бум ретро-ігор відродив інтерес до застарілого обладнання та рідкісних ігор, за які можна отримати тисячі доларів на ринку перепродажу. Крім того, витрати на виробництво картриджів знизилися.

Новий видавець Kien, Incube8, спеціалізується на створенні ігор для класичних консолей. Гра вже почала продаватися.

З романтичного погляду, думка про те, щоб випустити гру на оригінальній консолі, просто чарівна. Побачити, як Kien оживає на тій самій платформі, для якої вона була розроблена, — це мрія, що стала реальністю,

— каже Белсанті.

Дивіться трейлер до гри Kien: відео

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Що далі

AgeOfGames вже працює над наступником Kien. Як і понад 20 років тому, Белсанті сподівається, що публіка побачить цінність такої гри, навіть якщо вона не має просунутої графіки.