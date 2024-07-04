Что это за игра

Проект назвали Kien. Он начинается с того, что игроку предлагают выбрать одного из двух главных героев – воина или жрицу. Воин может использовать меч, чтобы убивать своих врагов, которых будет очень много (а некоторые даже умеют воскресать). Жрица, соответственно, прибегает к магии.

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В Kien нельзя терять бдительность, ведь опасность подстерегает на каждом шагу. Возможно, именно поэтому разработчик игры, геймдизайнер Фабио Белсанти, сравнивает ее со сложной Dark Souls.

Белсанти, к слову, единственный из команды, кто остался. Сейчас он CEO компании AgeOfGames, под собственностью которой вышла игра Kien. Разработчик прошел очень долгий путь, который, конечно же, не был спланированным. Kien сейчас держит рекорд видеоигры с наибольшим количеством задержек в истории, обгоняя Duke Nukem Forever, которую разрабатывали 15 лет – так долго, что эта игра даже стала мемом.

После всего этого времени люди теперь могут купить Kien на картридже для Game Boy Advance. На самом деле они могли бы сделать это еще много лет назад, ведь игра была готова раньше (хотя никто не говорит, когда именно), но все испортил издатель. Как пишет источник, тогда несколько издательств выразили заинтересованность в игре, и Белсанти выбрал одного из них. Однако впоследствии компания провела анализ рынка, который определил, что игра была бы слишком рискованной для поддержки. Хотя бы потому, что на то время производство каждого картриджа для Game Boy стоило 15 долларов.

Сумма капитала, необходимая только для печати первых копий, была устрашающей, тем более, что шансы на коммерческий успех были низкими, исходя из тогдашних тенденций в индустрии,

– рассказывает Белсанти.

На время ему пришлось забыть о выпуске игры. Вместо этого он взялся за другие проекты, чтобы компания AgeOfGames не прекратила существование, например, разрабатывал образовательные программы.

Новая надежда

Мы бы могли так никогда и не увидеть Kien, но изменения в игровой индустрии неожиданно сделали проект снова возможным. За последние пять лет бум ретро-игр возродил интерес к устаревшему оборудованию и редким играм, за которые можно получить тысячи долларов на рынке перепродажи. Кроме того, затраты на производство картриджей снизились.

Новый издатель Kien, Incube8, специализируется на создании игр для классических консолей. Игра уже начала продаваться.

С романтической точки зрения, мысль о том, чтобы выпустить игру на оригинальной консоли, просто очаровательна. Увидеть, как Kien оживает на той самой платформе, для которой она была разработана, — это мечта, ставшая реальностью,

— говорит Белсанти.

Смотрите трейлер к игре Kien: видео

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Что дальше

AgeOfGames уже работает над преемником Kien. Как и более 20 лет назад, Белсанти надеется, что публика увидит ценность такой игры, даже если она не имеет продвинутой графики.