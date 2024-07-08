Як усе було

Storyteller – це чудова гра-головоломка, в якій вам потрібно змішувати та поєднувати кумедні плитки, оточення та персонажів на заплямованій чаєм книжці, щоб створити власну історію. Ви можете експериментувати, створюючи неканонічні та іноді кумедні ремікси на класичні історії, такі як Франкенштейн або Дракула, але мета полягає в тому, щоб вкластися в рамки заданих назв.

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Розробка Storyteller розпочалась у 2009 році, а потім вона потрапила в поле зору ігрової спільноти, коли здобула перемогу на фестивалі незалежних ігор у 2012 році. Повноцінно вона вийшла лише у березні 2023 року, де отримала хороші, але не приголомшливі рецензії. Так вона й загубилася серед тисяч і тисяч інших ігор, і тихенько лежала в закутках Steam.

Розробник Даніель Бенмергі, який працював над грою сам, нещодавно написав у соцмережі X, що думав, ніби гра "просто помре", але "дивна крива продажів" означає, що гра зараз "іде чудово" більш ніж через рік після запуску.

Наразі Storyteller має дуже позитивний рейтинг у Steam на основі понад 5500 "дуже схвальних" відгуків користувачів. Враховуючи, що далеко не кожен пише коментарі до ігор, кількість гравців можна сміливо множити.

"У Storyteller була дивна крива продажів, коли ми запустилися, здавалося, що він просто помре, але минуло більше року, і зараз у нас все добре", – йдеться в твіті.

Причина успіху

У той час як більшість таких ігор зникають у небутті після релізу, Storyteller, схоже, пережила бум. Але чому? Бенмергі каже, що єдине, що він зробив для просування, – це випустив оновлення, яке додало нових персонажів, рівнів та випробувань. Схоже, він ніяк не піарив свій проєкт, не запускав рекламу.

В одному з твітів, які Бенмергі отримав у відповідь на свій пост, було вказано, що популярності проєкту "спонтанно" надав TikTok. І насправді в цьому є сенс. Адже сьогодні це дуже потужний майданчик для просування: варто одному блогеру щось похвалити, як тисячі людей кидаються це перевіряти й тестувати власноруч, а інші блогери своєю чергою також поспішають опублікувати відгук, тим самим підтримуючи всезагальне божевілля на ту чи іншу тему.

Наразі знижка на Storyteller становить 34% завдяки літньому розпродажу Steam (197 гривень). Вона також доступна на Nintendo Switch та Netflix Games.