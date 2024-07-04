Що відомо

Брей був заарештований за "носіння предмета з холодною зброєю" у червні. Оператори камер відеоспостереження помітили копію "Меча Майстра" у руках чоловіка й відправили до нього правоохоронців. "Лезо було в піхвах, і його можна було витягти з піхов одним натисканням кнопки", – йдеться в поліцейському пресрелізі.

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Master Sword – це зброя, яка часто фігурує в серії ігор Legend of Zelda і є впізнаваним реквізитом ігрової франшизи, яка виходить із 1980-х років, досі користуючись популярністю серед геймерів по всьому світу. Меч має синьо-жовте руків'я та піхви і має здатність перемагати зло та руйнувати магічні бар'єри, згідно з ігровим лором.



Репліка меча / Фото Warwickshire Police

На допиті Брей сказав, що репліка меча була придбана в інтернеті як іграшка. Офіцери пояснили, що, попри таке призначення, лезо "насправді було гострим предметом, який може бути використаний як зброя і може викликати страх у інших людей". Брей стверджував, що ніколи не використав би репліку меча з "Легенди про Зельду" як справжню зброю. Однак він визнав, що предмет міг бути сприйнятий як загрозливий.

Варто зазначити, що Британія має один із найнижчих показників убивств із застосуванням зброї у світі та одні з найсуворіших законів про зброю, що включають всебічну перевірку анкетних даних. Однак, згідно з урядовими даними, злочини з використанням саме ножів усе ще лишаються проблемою: з березня 2022 по березень 2023 року поліція зафіксувала понад 50 000 злочинів із застосуванням гострих предметів.

У нас нульова толерантність до холодної зброї в громадських місцях, і Брей потрапив у халепу,

– заявили у поліції.

Тепер шанувальнику гри доведеться пробути у в'язниці 4 місяці, а також сплатити штраф у розмірі 154 фунти стерлінгів.