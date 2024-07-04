Что известно

Брей был арестован за "ношение предмета с холодным оружием" в июне. Операторы камер видеонаблюдения заметили копию "Меча Мастера" в руках мужчины и отправили к нему правоохранителей. "Лезвие было в ножнах, и его можно было извлечь из ножен одним нажатием кнопки", – говорится в полицейском пресс-релизе.

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Master Sword – это оружие, которое часто фигурирует в серии игр Legend of Zelda и является узнаваемым реквизитом игровой франшизы, которая выходит с 1980-х годов, до сих пор пользуясь популярностью среди геймеров по всему миру. Меч имеет сине-желтую рукоятку и ножны и обладает способностью побеждать зло и разрушать магические барьеры, согласно игровому лору.



Реплика меча / Фото Warwickshire Police

На допросе Брей сказал, что реплика меча была приобретена в интернете как игрушка. Офицеры объяснили, что, несмотря на такое назначение, лезвие "на самом деле было острым предметом, который может быть использован как оружие и может вызвать страх у других людей". Брей утверждал, что никогда не использовал бы реплику меча из "Легенды о Зельде" как настоящее оружие. Однако он признал, что предмет мог быть воспринят как угрожающий.

Стоит отметить, что Великобритания имеет один из самых низких показателей убийств с применением оружия в мире и одни из самых строгих законов об оружии, включающие всестороннюю проверку анкетных данных. Однако, согласно правительственным данным, преступления с использованием именно ножей все еще остаются проблемой: с марта 2022 по март 2023 года полиция зафиксировала более 50 000 преступлений с применением острых предметов.

У нас нулевая толерантность к холодному оружию в общественных местах, и Брей попал в беду,

– заявили в полиции.

Теперь поклоннику игры придется пробыть в тюрьме 4 месяца, а также заплатить штраф в размере 154 фунта стерлингов.