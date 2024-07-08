Как все было
Storyteller – это замечательная игра-головоломка, в которой вам нужно смешивать и сочетать забавные плитки, окружения и персонажей на запятнанной чаем книге, чтобы создать собственную историю. Вы можете экспериментировать, создавая неканонические и иногда забавные ремиксы на классические истории, такие как Франкенштейн или Дракула, но цель заключается в том, чтобы уложиться в рамки заданных названий.
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Разработка Storyteller началась в 2009 году, а затем она попала в поле зрения игрового сообщества, когда одержала победу на фестивале независимых игр в 2012 году. Полноценно она вышла только в марте 2023 года, где получила хорошие, но не потрясающие рецензии. Так она и затерялась среди тысяч и тысяч других игр, и тихонько лежала в закоулках Steam.
Разработчик Даниэль Бенмерги, который работал над игрой сам, недавно написал в соцсети X, что думал, будто игра "просто умрет", но "странная кривая продаж" означает, что игра сейчас "идет прекрасно" более чем через год после запуска.
"У Storyteller была странная кривая продаж, когда мы запустились, казалось, что он просто умрет, но прошло больше года, и сейчас у нас все хорошо", – говорится в твите.
Причина успеха
В то время как большинство таких игр исчезают в небытие после релиза, Storyteller, похоже, пережила бум. Но почему? Бенмерги говорит, что единственное, что он сделал для продвижения, – это выпустил обновление, которое добавило новых персонажей, уровней и испытаний. Похоже, он никак не пиарил свой проект, не запускал рекламу.
В одном из твитов, которые Бенмерги получил в ответ на свой пост, было указано, что популярности проекту "спонтанно" придал TikTok. И на самом деле в этом есть смысл. Ведь сегодня это очень мощная площадка для продвижения: стоит одному блогеру что-то похвалить, как тысячи людей бросаются это проверять и тестировать собственноручно, а другие блогеры в свою очередь также спешат опубликовать отзыв, тем самым поддерживая всеобщее безумие на ту или иную тему.